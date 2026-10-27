Antonio Román (PP) figura finalmente como 'tres' al Senado por Guadalajara junto a Lucas Castillo y María Patricio

Archivo - El 'popular' Antonio Román en una foto de archivo. - PP - Archivo

GUADALAJARA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Guadalajara Antonio Román figura finalmente en la lista del Senado del Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, colocándose en el número tres de una candidatura liderada por el presidente provincial del partido, Lucas Castillo; seguido de María Patricio.

Una lista que en el caso del Congreso se completa con Francisco Javier del Río y Lydia Sanz, que arropan así el postulado encabezado por Itziar Asenjo.

En el caso de la Cámara Baja, Jaime Cervantes, Zahara Franco y Jesús Langas figuran como suplentes; mientras que hacen lo propio en la papeleta del Senado María Concepción Casado y Carlos Largo como suplentes de Castillo; Fracisco Javier López López y Cristiuna Martínez en el caso de María Patricia; y María Montserrat Rivas y Borja Terrón como sustitutos de Román.