APAG ve "insuficiente" el plan anticrisis del Gobierno y reclama ayudas específicas al cereal

El presidente de APAG, Juan José Laso. - APAG

GUADALAJARA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha calificado de "insuficientes" las medidas del plan anticrisis anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán, al considerar que solo compensan una parte de los sobrecostes.

Desde APAG Guadalajara, su presidente y agricultor, Juan José Laso, señala que las ayudas apenas cubren "un tercio" del incremento de costes, especialmente en insumos clave como el gasóleo y los fertilizantes, y advierten de que su eficacia dependerá de la duración del conflicto, ya que algunas, como la bonificación al combustible, están limitadas en el tiempo.

Laso también se ha mostrado crítico con el diseño de las ayudas a fertilizantes, al concederse por hectárea y no en función del gasto real, lo que, a su juicio, perjudica a zonas cerealistas como Guadalajara.

En este contexto, desde APAG siguen reclamando ayudas específicas para el cereal, cultivo mayoritario en la provincia y que ya arrastraba problemas de rentabilidad antes de la guerra, agravados ahora por el aumento de costes y la presión de las importaciones.

Asimismo, la asociación alerta de que la falta de rentabilidad está llevando a reducir inversiones y a modificar cultivos, en un escenario en el que, asegura Laso, "incluso el que mejor lo hace pierde dinero". Por último, en relación a la evolución de la cosecha, el presidente de APAG afirma que dependerá de las condiciones meteorológicas de los próximos meses, especialmente de abril y mayo.