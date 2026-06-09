Apicultores de Ciudad Real se suman a una iniciativa de retirada de enjambres para proteger a las abejas

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CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Apicultores de Ciudad Real se han sumado a una iniciativa impulsada por Tierras Apícolas y Enjambres Madrid que promueve el retiro de enjambres de espacios públicos para trasladarlos a espacios seguros.

La iniciativa, que también cuenta con apicultores colaboradores en la Comunidad de Madrid, Ourense y Sevilla, busca seguir ampliando su presencia en toda España, según han informado desde Tierras Apícolas por nota de prensa.

Según exponen, en primavera miles de enjambres de abejas aparecen en jardines, balcones, árboles, fachadas o espacios públicos de toda España. En muchas ocasiones, estos avisos generan preocupación entre la ciudadanía y movilizan a servicios de emergencia, ayuntamientos o empresas de control de plagas.

Con el objetivo de ofrecer una respuesta profesional, coordinada y respetuosa con estos insectos esenciales para la polinización y la biodiversidad, Tierras Apícolas y Enjambres Madrid han puesto en marcha la Red Estatal de Retirada de Enjambres, una iniciativa colaborativa que conecta a ciudadanos, instituciones y apicultores especializados en la retirada y reubicación de enjambres.

La filosofía de la red es sencilla: siempre que sea posible, los enjambres deben ser retirados por personas con experiencia apícola y trasladados a explotaciones donde puedan seguir desarrollándose y prestando su valiosa función ecológica.

Frente a soluciones basadas exclusivamente en la eliminación de los enjambres, la red apuesta por su rescate y reubicación, contribuyendo así a la conservación de las abejas y al aprovechamiento de un recurso biológico que, de otro modo, podría perderse.

Los técnicos de la red reciben los avisos y evalúan, junto con los apicultores de la zona, cada situación para determinar la forma más adecuada de actuación, priorizando siempre la seguridad de las personas y el bienestar de las abejas.

Desde la organización hacen un llamamiento a los apicultores interesados en formar parte de la red.

Los colaboradores pueden beneficiarse de una mayor visibilidad, recibir avisos de enjambres localizados en su zona, acceder a protocolos de actuación y participar en una iniciativa que busca profesionalizar y dignificar este servicio.

Para formar parte de la red se requiere experiencia en el manejo de enjambres y el compromiso de actuar conforme a criterios de seguridad, profesionalidad y respeto hacia las abejas.