Aplazado de nuevo el juicio por la violación a una menor en Albacete por las contradicción del acusado

ALBACETE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio que iba a tener lugar este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete contra D.A.G.C., tras ser aplazado el pasado miércoles, ha vuelto a ser pospuesto ante la falta de

acuerdo entre las partes y las contradicciones del acusado en su declaración.

En la vista anterior, el tribunal decidió pasar el señalamiento a la mañana de hoy, ya que parecía haber un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la acusación, por el que el procesado reuniría la cantidad de

10.000 euros, fijados por el Ministerio Fiscal, para reparar los daños de la víctima.

No obstante, el juicio ha comenzado con D.A.G.C. negando los hechos. "No ocurrió como lo están contando", ha señalado, asegurando que no emborrachó ni violó a la menor. "En ningún momento la incité a beber, yo solo servía los vasos y era ella la que los cogía".

Asimismo, ha declarado que no cogió en brazos a la menor cuando se encontraba semiinconsciente para llevarla a su cama, sino que, cuando a llegó a su habitación, ya estaba allí durmiendo con dos amigos más.

A preguntas de la fiscal sobre si mantuvo o no relaciones sexuales con la joven, en un primer momento ha dicho que no, cambiando la versión minutos después. "No recuerdo si tuve sexo con ella o no".

Ha sido entonces cuando el juez ha suspendido el juicio para que el abogado de la defensa hablara con su patrocinado. Al reanudarse de nuevo, el acusado ha vuelto a cambiar su declaración, reconociendo haber

mantenido relaciones sexuales con la menor, pero asegurando que fueron consentidas. "Ni la inmovilicé ni me dijo que parara o que la dejara".

Ante estas contradicciones, el tribunal ha considerado necesario realizar un juicio con todas las pruebas pertinentes y las declaraciones de todos los testigos, por lo que ha vuelto a aplazar el señalamiento al

próximo viernes, 13 de mayo, a las 10.00 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Por el momento, se mantiene la petición de pena inicial de 14 años de prisión, 10 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 15 años, por unos hechos considerados constitutivos de un delito de agresión sexual.