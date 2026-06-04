Aprecu abre convocatoria de sus certámenes cuchillero y literario para promover la creatividad y la tradición cuchillera

Cartel del Concurso Literario de Aprecu. - APRECU

ALBACETE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cuchillería y Afines (Aprecu) ha abierto el plazo de participación de dos de sus iniciativas más emblemáticas, el XLV Concurso de Cuchillería y el XXXVI Concurso Literario Juan J. García Carbonell sobre la Navaja, dos certámenes que, desde ámbitos diferentes, comparten un mismo objetivo, preservar, promover y proyectar el patrimonio cuchillero de Albacete.

Con estas convocatorias, tal y como ha informado Aprecu en nota de prensa, la Asociación vuelve a poner en valor tanto el talento de los profesionales del sector como la dimensión cultural, histórica y social de la cuchillería, reforzando el papel de la navaja como uno de los símbolos más representativos de Albacete.

El XLV Concurso de Cuchillería, organizado por Aprecu desde 1981, constituye uno de los certámenes de referencia para artesanos, fabricantes y aficionados de ámbito nacional e internacional. La convocatoria de 2026 contempla catorce categorías repartidas entre artesanía, industria y premios especiales, reconociendo aspectos como la calidad técnica, la innovación, el diseño, la tradición, la funcionalidad y la originalidad de las piezas presentadas.

Entre las modalidades destacan la 'Navaja Artística', la 'Réplica de una pieza del Museo de la Cuchillería', los 'Premios a la Innovación y la Forja', la 'Mejor Navaja de Serie' o el 'Premio Joven Cuchillero', destinado a fomentar el relevo generacional dentro del sector.

Las obras participantes podrán presentarse hasta el 26 de agosto y formarán parte de la tradicional exposición que se celebrará durante la Feria de Albacete, uno de los principales escaparates de la cuchillería nacional e internacional, por el que pasan cerca de 23.000 personas durante los 9 días.

Además, los primeros premios, formarán parte del fondo patrimonial del Museo Municipal de la Cuchillería, donde Aprecu tiene depositadas 663 piezas. Cada año, la Colección Aprecu se renueva, mostrando al público las nuevas piezas creadas.

XXXVI CONCURSO LITERARIO SOBRE LA NAVAJA

Junto a este certamen profesional, Aprecu ha convocado también el XXXVI Concurso Literario Juan J. García Carbonell sobre la Navaja, una iniciativa consolidada que invita a escritores y aficionados a la literatura a reflexionar, imaginar y crear en torno al universo de la navaja y la cuchillería.

El certamen rinde homenaje a la figura de Juan J. García Carbonell y busca fomentar la creatividad literaria, manteniendo viva la presencia de la navaja en el imaginario cultural y en la memoria colectiva de generaciones de albaceteños.

El certamen está dirigido a escritores en lengua castellana y contempla dos modalidades de participación, prosa y verso. Los trabajos deberán abordar la temática de la navaja desde una perspectiva cultural, humana, artesanal, histórica o simbólica, destacando su presencia en la tradición, el trabajo, el hogar o la identidad colectiva.

A través de relatos originales e inéditos, los participantes contribuyen cada año a enriquecer el legado cultural asociado a uno de los oficios más representativos de la ciudad.

Desde Aprecu han destacado que ambos concursos representan dos formas complementarias de preservar y proyectar el patrimonio cuchillero. Por un lado, a través de la creación artesanal e industrial; por otro, mediante la literatura y la expresión cultural.

PREMIOS

En conjunto, ambos concursos repartirán cerca de 15.000 euros en premios, consolidándose como dos de las iniciativas más importantes impulsadas por Aprecu para fomentar la excelencia profesional, la creatividad y la difusión de la cultura cuchillera.

El XLV Concurso de Cuchillería contempla una dotación económica superior a los 12.000 euros, distribuida entre sus catorce categorías, mientras que el XXXVI Concurso Literario Juan J. García Carbonell repartirá 2.500 euros en premios entre las modalidades de prosa y verso, gracias al respaldo de instituciones y entidades comprometidas con la promoción del sector y del patrimonio cultural vinculado a la navaja.

Las bases completas de ambos certámenes pueden consultarse a través de la página web de Aprecu, donde los interesados encontrarán toda la información relativa a requisitos, plazos de participación y premios.