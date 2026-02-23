Aprobada inicialmente la modificación del Impuesto de la Construcción de Cuenca con bonificación a eficiencia energética

Pleno en el Ayuntamiento de Cuenca. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado este lunes la modificación inicial de la ordenanza que regula el Impuesto de la Construcción de Cuenca, que introduce, entre sus novedades, una nueva bonificación para la eficiencia energética.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha explicado que el Ayuntamiento puede dar este paso gracias a la tendencia al alza del sector de la construcción, que queda reflejada en las 1.080 liquidaciones del año 2025 que permitieron una recaudación de 22246 euros.

Martínez Melero ha indicado que no se sube el tipo impositivo y que esta modificación tiene, entre sus objetivos, actualizar la base de los costes mínimos de la construcción.

En cuanto a las bonificaciones, además de la adición de la eficiencia energética, que pueden llegar al 95%, se mantienen las de fomento del empleo, las que se aplican a obras del Casco antiguo o las que sirven para adaptar viviendas para personas con discapacidad, con la novedad de que se amplía este apartado para que tengan cabida las personas mayores de 70 años.

El grupo Cuenca en Marcha ha recordado que fue esta formación quien pidió un cambio en este impuesto y han votado a favor, aunque ha pedido que haya una vigilancia para que esta normativa no se convierta en una invitación a la construcción de pisos turísticos y lamenta que no se haya aprovechado para incentivar la rehabilitación de viviendas que ahora mismo no están en el mercado.

Desde el Grupo Popular, que se abstuvo en comisión, ha votado finalmente en contra tras detectar algunas "incoherencias" al aplicar distintos coeficientes a las construcciones y prima "hacer caja". Además, ha lamentado que no se bonifiquen actividades industriales con capacidad de crear empleo y concluye que esto "es una nueva subida de impuestos", en opinión de su portavoz, Álvaro Barambio.

Por su parte, Vox ha mantenido su posición de abstención de esta modificación, que queda aprobada inicialmente y pasará a exposición pública.

El pleno municipal también ha aprobado una adenda al contrato de recogida y transporte de residuos domésticos para que la Diputación de Cuenca ofrezca el servicio en las pedanías y algunas áreas pertenecientes al municipio de Cuenca. Vox y PP han votado a favor y Cuenca en Marcha en contra por estar en contra de la externalización del servicio.

PLANTILLA DE PINASA

De otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado, por unanimidad, una moción de apoyo a los trabajadores de la empresa maderera Pinasa, afectada desde hace meses por problemas en el cobro de sus anónimas. La moción ha sido presentada por el Grupo Municipal Cuenca en Marcha, que ha recordado que son muchos los empleados de esa fábrica de Fuentes, que viven en la capital conquense.

Por su parte, el Partido Popular ha logrado sacar adelante por unanimidad de todos los concejales presentes una moción que pide dar un impulso al Plan de Ordenación Municipal, desactualizado desde hace tres década, "lo que bloquea la toma de decisiones y frena el crecimiento", ha alertado la presidenta del Grupo Municipal, Beatriz Jiménez. Vox y Cuenca en Marcha se han sumado a esta petición ante un contrato de redacción del POM que lleva diez años bloqueado.

Sobre este asunto, la concejala responsable de Urbanismo, Charo Rodríguez Patiño, ha desvelado que en un breve espacio de tiempo se va a publicar la evaluación ambiental estratégica del plan y ha reconocido que los plazos "no están siendo los que nos gustaría", pero se van a reunir en breve con el equipo redactor para dar los siguientes pasos y actualizar el calendario.

Una segunda moción del Partido Popular ha pedido que un porcentaje del canon del agua vaya a parar a la elaboración de los planes integrales de gestión de este recurso. Todos los grupos de la oposición han votado a favor, mientras que el PSOE la ha rechazado "por innecesaria e incongruente".

MUJER Y VELO ISLÁMICO

En esta sesión del mes de febrero se ha aprobado una moción por el Día de la Mujer, promovida por PSOE y Cuenca nos Une, que ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos menos Vox.

En una línea similar, Cuenca en Marcha ha defendido otra moción para reforzar las políticas de igualdad de la ciudad y en la que han propuesto, entre otras ideas, reforzar las medidas contra la violencia digital contra la mujer que está en alza a través de los 'deepfakes' y que se facilite que las conquenses puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su ámbito territorial. En esta ocasión la moción ha salido adelante, pero al rechazo de Vox se ha unido también el del PP, crítico con las referencias al aborto.

Finalmente, el Grupo Municipal de Vox ha defendido, sin éxito, sendas mociones para prohibir el uso del niqab, el burka y prendas similares en las dependencias municipales de Cuenca y en la educación pública obligatoria. Ambas han sido rechazadas a pesar de haber contado con el apoyo del Partido Popular.