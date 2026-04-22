Aprobada una inversión de 6 millones de euros para construir un nuevo Centro de Salud en Herencia

La portavoz regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 6 millones de euros para la construcción de un nuevo Centro de Salud en Herencia (Ciudad Real), que se levantará sobre 2.180 metros cuadrados.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha explicado, en rueda prensa, donde ha señalado que esta infraestructura permitirá "una distribución más amplia, moderna y eficiente de los servicios" y contará con accesos diferenciados para distinguir la atención urgente de la programada.

El proyecto de ejecución definitivo ya está elaborado, por lo que las obras "comenzarán próximamente". El plazo de ejecución será de 16 meses, ha indicado Padilla.

Como ha explicado, en el año 2023, el Servicio de Salud regional amplió el cupo de Medicina y de Enfermería y eso "ha llevado a atender cada vez a más gente y que el centro actual se haya quedado pequeño".

El nuevo Centro de Salud va a permitir "fortalecer la atención sanitaria en una zona de salud que atiende a más de 8.400 tarjetas, 8.400 personas, y demostrando una vez más que la Atención Primaria es la sanidad más cercana".