Aprobada modificación del presupuesto de Ciudad Real 2026 con "un pequeño ajuste por valor de 36.408 euros"

El portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la modificación del proyecto de presupuesto municipal para el año 2026, "un pequeño ajuste de 36.408 euros, un 0'0003% del total del presupuesto que asciende a algo más de 103 millones de euros".

Se modifican las cuentas, tal y como informa el Ayuntamiento en un comunicado, "tras conocer hace unos días la existencia de una incidencia técnica en el proceso de concesión de ayudas para el Plan Corresponsables por parte de la Junta de Comunidades".

"Este ajuste tiene que ver con la incertidumbre", ha aclarado el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, "y tiene que ver también con la improvisación que se está generando en la Junta de Comunidades con el Plan Corresponsables, y que está volviendo locos a los ayuntamientos a la hora de hacer sus cuentas y planificar sus presupuestos. Ante esta situación, este equipo de Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, ser transparentes y claros y ajustar el presupuesto a la realidad".

Este cambio ha sido recomendado por los técnicos municipales y como consecuencia del mismo, también ha motivado una ampliación del plazo para que los grupos municipales puedan presentar enmiendas hasta el próximo 19 de enero, de manera que tendrán 5 días para poder hacerlo, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Grupos políticos a los que Guillermo Arroyo ha pedido responsabilidad a la hora de sacar adelante unas cuentas que son las de mayor cuantía de la historia del Ayuntamiento de Ciudad Real, y que tienen un carácter inversor y participativo.

"Estamos hablando de unos presupuestos que mejoran los servicios públicos, que apuestan por la inversión, generan inversión y dan estabilidad. Retrasarlos no perjudica a este equipo de Gobierno, sino a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Por eso pedimos responsabilidad, el Ayuntamiento tiene que avanzar y este equipo de Gobierno va a seguir trabajando siempre con transparencia, diálogo y firmeza para que Ciudad Real tenga cuanto antes los presupuestos que merece".

Tras esta aprobación, el objetivo es que el presupuesto municipal de 2026 pueda ser aprobado en pleno este mismo mes de enero tras superar los diferentes trámites que aún están pendientes.

Por otro lado, y también en la reunión de este lunes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el acto final de cesión de una parcela en la calle Giraldo de Merlo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la futura construcción del Centro de Salud 4 de Ciudad Real.