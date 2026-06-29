Aprobada una moratoria de las multas de la Zona de Bajas Emisiones de Cuenca hasta el 31 de diciembre de 2027

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CUENCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado por unanimidad, en su sesión de junio, una moratoria de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cuenca hasta el 21 de diciembre de 2027.

El concejal de Movilidad, Héctor Serrano, ha justificado este aplazamiento en la necesidad de avanzar en cuestiones como que haya más lecturas de los parámetros de medición de las estaciones medidoras, la ampliación de plazas para residentes, el nuevo transporte urbano o la implantación carriles ciclo turísticos para poder dar alternativas a la ciudadanía antes de restringir la circulación.

Vox ha votado a favor y considera que esta decisión le ha dado la razón a que "no tiene sentido la ordenanza que está en vigor", según su portavoz, Rafael Rodríguez. También Cuenca en Marcha ha aprobado la moción, porque considera que hay que dar alternativas a los ciudadanos, pero espera que esta no sea una medida "electoralista y que, aunque no haya sanciones, haya avances en el resto de medidas que incluye la ordenanza".

Por su parte, el PP se ha hecho eco de las diferentes sentencias que en toda España se han producido para modificar la ZBE y, en este caso, "la moratoria no nos parece mal", ha dicho el concejal Juan Guadalajara, pero ha reprochado que el Gobierno municipal "se conforma con lo mínimo para poder cumplir con el expediente".

PISOS TURÍSTICOS EN EL CASCO

El pleno también ha aprobado la suspensión cautelar de la concesión de licencias de pisos turísticos en el Casco Antiguo. Esta medida será efectiva durante un año, prorrogable por otro año más y sería aplicable en el mismo momento en el que se publique en el Boletín Oficial de la provincia.

Mientras tanto, se irá avanzando en la modificación del Plan Especial del Casco Antiguo para regular o limitar estos recursos turísticos.

La suspensión la ha defendido la concejala del PSOE Charo Rodríguez Patiño, quien ha desgranado que hay 240 pisos turísticos en el Casco Antiguo, 470 en toda la ciudad, "es decir, más de la mitad están en ese barrio".

La edil socialista ha invitado a visitar uno de los portales de búsqueda de alojamientos más conocidos para comprobar que hay unos 150 pisos en oferta en el Casco, mientras que para alquilar un piso hay trece, entre ellos algunos expresamente para alquileres de temporada o funcionarios. "Es decir, un joven que quiera irse a vivir al Casco Antiguo de Cuenca lo tiene prácticamente imposible", ha lamentado.

Cuenca en Marcha ha respaldado la suspensión de licencias porque entienden "que es una medida necesaria y por eso la pedimos en el acuerdo de presupuestos de 2025", ha recordado Pablo García. Lo que se pretende "es regular cómo se conceden estas licencias en la ciudad", por lo que echa en falta que se podía haber aplicado en toda Cuenca, si bien es el Casco Antiguo, como dicen los datos es el más afectado por la proliferación de estas viviendas de uso turístico.

El Grupo Popular, a través de su concejal Juan Guadalajara, ha optado por votar en contra al no estar aprobada todavía la declaración de Cuenca como mercado residencial tensionado y ha apuntado que hay datos que indican que ya están descendiendo las peticiones de licencia de pisos de uso turístico.

Por su parte, Vox ha reconocido sus dudas, porque no están en contra de las viviendas turísticas, pero a la vez defienden que "el Casco no puede ser una postal, el barrio debe tener vida propia" y tras analizar los datos ha decidido abstenerse.

APROBADA LA ORDENANZA DE PURINES

De otro lado, el pleno del Ayuntamiento ha dado su visto bueno al expediente a la nueva ordenanza de purines del término municipal Cuenca.

El concejal Alberto Castellano ha dado los principales detalles de esta ordenanza, que establece unas zonas de exclusión de 1000 metros sobre núcleos de población y elementos sensibles aislados como centros educativos, instalaciones recreativas y viviendas.

También se prohíbe el vertido directo al sistema de saneamiento municipal y la aplicación en suelos inundados, entre otras medidas. Castellano ha destacado que las distancias son mayores que lo previsto en la normativa de la Junta de Comunidades, que es de mínimos.

Cuenca en Marcha ha felicitado a las personas que han participado en esta ordenanza, aunque ha lamentado que "haya llegado un año tarde", un retraso que Castellano ha explicado en que se ha esperado a conocer la nueva normativa autonómica.

El PP y Vox han optado por la abstención, alegando cuestiones como la ausencia de un informe que analice de cómo pueden afectar a los agricultores el establecimiento de las zonas de exclusión".

MUNICIPALIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO

Otro punto que ha salido adelante es el inicio del expediente de cara al posible cambio de modelo de gestión del estacionamiento regulado de la capital conquense.

Esta medida forma en parte del acuerdo presupuestario con Cuenca en Marcha para la aprobación de los presupuestos del año 2025, según ha recordado Pablo García, que además ha indicado que los primeros informes apuntan a que gestionar el servicio sería rentable para el Ayuntamiento y, en su opinión, "permitiría una gestión más flexible de las plazas".

Por todo ello, espera que estos trámites sean posibles antes de que termine el actual contrato, para que no haya que prorrogarlo. PP, Vox y Cuenca en Marcha se han abstenido en este punto.

DECLARACIONES DE UTILIDAD MUNICIPAL

Por unanimidad han sido aprobadas en el pleno la declaración de obras de Utilidad municipal de la rehabilitación de un edificio de apartamentos turísticos en la calle González Francés, las obras de rehabilitación energética en un inmueble de Nuestra Señora del Buen Suceso, la restauración de la capilla del Ecce Homo de San Miguel y obras en cubierta y bajantes en el número 9 de la calle San Juan.

Esta declaración supone una bonificación del 40% para las obras en el Casco y del 95% en los trabajos por eficiencia energética

Todo esto se ha desarrollado en una sesión ordinaria de junio, precedida por el Debate del Estado del Municipio, en la que se ha guardado un doble minuto de silencio, por las víctimas de la violencia de género y la exconcejala Garcia Canales, y se ha leído una declaración institucional de apoyo a Venezuela por los terremotos que han asolado al país.