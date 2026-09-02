Aprobada una nueva edición de las 'Ayudas de Bono Crecimiento Pyme', dotada con nueve millones de euros

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla - JCCM

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha aprobado una nueva convocatoria de las 'Ayudas de Bono Crecimiento Pyme' para 2026, dotada con nueve millones de euros.

La portavoz del Gobierno, Esther Padilla, ha insistido en que la finalidad de estos nuevos fondos es la de "ayudar a las pymes a ganar dimensión, tamaño y competitividad en cuatro áreas como son la planificación estratégica, sostenibilidad, internacionalización y transformación digital".

Los beneficiarios que se puedan acoger a este programa son pymes con actividad económica y centros de trabajo en la región, además de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. En cuanto a las cuantías, podrán llegar hasta los 12.000 euros por bono y un máximo de 60.000 euros por empresa si realiza varios proyectos, lo que cubrirá entre el 60 y el 80% del coste de las actuaciones que quieran llevar a cabo las pymes.

Son cuatro las modalidades de bono: 'Planificación estratégica y financiera', en ámbitos como los planes de negocio, control de tesorería o diagnósticos estratégicos; 'Sostenibilidad', a través de valorización de residuos, informes y certificaciones ambientales o la economía circular; 'Internacionalización estratégica', con selección de nuevos mercados o creación de departamentos de exportación; y 'Transformación digital', para la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de ciberseguridad, entre otros".

La concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de procedimiento simplificado de concurrencia, siendo tramitados y resueltos los expedientes conforme se vayan presentando y en tanto se disponga de crédito presupuestario para ello. Las empresas contarán con seis meses para llevar a cabo las actuaciones y se podrá solicitar al día siguiente de la publicación de esta resolución y hasta el 30 de junio de 2027.

Para Padilla, "el Gobierno regional ha dejado claro durante todos estos años que quien crea empleo y riqueza es nuestro tejido productivo". Por eso, ha insistido en que esta convocatoria, que se enmarca en el Plan Adelante, está diseñada "no para que las empresas resistan, sino para ayudarlas a crecer, a exportar, innovar y competir cada vez más y mejor".