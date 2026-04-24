Aprobada la nueva Oferta de Empleo para 2026 del Ayuntamiento de Albacete compuesta por 61 plazas

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ALBACETE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la Oferta Pública de Empleo para 2026, con un total de 61 plazas, de las que 14 son de promoción interna para personas que ya trabajan en el Ayuntamiento y el resto son de acceso libre para todos los ciudadanos que cumplan los requisitos de cada puesto.

Como es habitual en todas las convocatorias del Ayuntamiento, se reservan plazas para personas con discapacidad, en este caso cuatro, para que el empleo público siga siendo una fórmula fundamental de inserción.

El concejal de Personal, Alberto Reina, ha informado del acuerdo alcanzado este viernes en la Mesa General de Negociación donde participan todas las fuerzas políticas y la representación sindical, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a los sectores prioritarios y de seguridad, cabe destacar que para el cuerpo de bomberos se convocará una plaza de Ingeniero Técnico Industrial y tres plazas de Bombero/Conductor Especialista, por el sistema de acceso libre, además de la promoción directa de 55 plazas de Bombero/Conductor Especialista, 14 plazas de Cabo Especialista, y 12 plazas de Sargento Especialista.

También se crearán 14 plazas de policía de la Policía Local que se cubrirán mediante el sistema de acceso libre, además de tres plazas de Oficial y una plaza de subinspector mediante promoción interna.

Además, por promoción directa en el puesto y mediante concurso oposición, se dotarán 55 plazas de Bombero-Conductor Especialista, 14 de Cabo Especialista y 12 de Sargento Especialista, para dar estabilidad a la plantilla y mejor el servicio.

OBJETIVOS

El concejal de Personal, Alberto Riena, se ha felicitado por el acuerdo para esta nueva Oferta de Empleo Público "gracias a la cual seguimos garantizando el funcionamiento de los servicios municipales con la contratación del personal necesario, y también abrimos a todos los ciudadanos la posibilidad de trabajar en el Ayuntamiento mediante procesos de selección transparentes y basados en la igualdad de oportunidades".

Las respectivas convocatorias serán publicadas en próximas fechas en el Boletín Oficial de la Provincia y en el BOE, y Reina ha recordado que "en este mandato hemos aprobado una Oferta de Empleo Público en cada ejercicio y hemos convocado las plazas correspondientes, además de algunas de las ofertas de años anteriores que estaban sin cubrir, con lo que queda claro nuestro compromiso con el empleo público y con la atención y prestación de servicios a los ciudadanos".