Aprobada la segunda fase de la CR-612 entre Valdepeñas y Torrenueva, con una inversión de 766.092 euros

La portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real ha aprobado el proyecto técnico de las obras de construcción y mejora del trazado en planta y refuerzo del firme de la carretera CR-612, entre Valdepeñas y Torrenueva, en su segunda fase, con un presupuesto de 766.092,18 euros.

Lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, en la rueda de prensa en la que ha informado también de la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de colegios públicos y de las nuevas medidas de teletrabajo para la plantilla de la institución.

La CR-612 soporta un tráfico eminentemente local entre ambas poblaciones y presta servicio a las fincas ubicadas en su entorno. Zarco ha explicado que la carretera presenta zonas onduladas en las que el trazado es susceptible de mejora, con el fin de asegurar y optimizar la seguridad vial y el confort de los usuarios.

La actuación se centrará en cuatro objetivos. El primero es garantizar una calzada de 9 metros de ancho, con carriles de 3,5 metros, un arcén de un metro a cada lado y bermas de 0,5 metros a ambos lados. El segundo, mejorar el trazado de la carretera adecuándolo, tanto en planta como en alzado, en determinados puntos. El tercero, adecuar el inicio de la travesía de Torrenueva mediante una glorieta que ordene los giros del tráfico. Y el cuarto, adaptar el drenaje de la carretera a las nuevas dimensiones de la explanación.

Lo que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno son los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. El plazo de ejecución se concretará en el contrato una vez que se adjudique la obra y, según ha avanzado la portavoz, estará dentro del año 2027.

En la actualidad se están terminando los trabajos de la primera fase, de modo que con esta segunda quedará completada toda la inversión nueva en la carretera. Zarco ha recordado que se trata de una vía "muy demandada" por la comarca por su elevado tránsito.

La portavoz de la Diputación ha subrayado que "por fin, la carretera de Valdepeñas a Torrenueva será una realidad", para atender una demanda de años por parte del Ayuntamiento.

LA DIPUTACIÓN EN TU COLEGIO

También se ha aprobado la convocatoria de ayudas del programa La Diputación en tu colegio, cuyo objetivo es conceder ayudas económicas a los municipios de la provincia para contribuir, durante el curso 2026-2027, a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios públicos de titularidad municipal.

El programa tendrá una duración de seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2027. Las cantidades que puede obtener cada municipio se determinan por criterios objetivos: 8.683 euros por cada colegio de educación infantil y primaria o colegio rural agrupado. El presupuesto total de la convocatoria asciende a 1.693.185 euros.

La Diputación facilitará, además, el teletrabajo a los empleados afectados por las dificultades de transporte entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano. Estas dificultades se derivan de la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía tras el accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda.

La medida permite autorizar hasta tres días semanales de trabajo a distancia en los desplazamientos entre Madrid y Ciudad Real, y hasta dos días entre Ciudad Real y Puertollano, siempre que las funciones del puesto de trabajo así lo permitan. Hasta ahora, los empleados podían teletrabajar un día a la semana, por lo que se trata de una ampliación. Los trabajadores que residen en Madrid o en Puertollano y se desplazaban a diario deberán acreditar que habitualmente realizaban el trayecto en tren; una vez acreditado, la autorización quedará concedida.

Zarco ha definido esta iniciativa como una medida "excepcional y temporal" que da respuesta a las dificultades sobrevenidas que afectan a los trabajadores públicos y facilita la compatibilidad de sus obligaciones profesionales con unas circunstancias extraordinarias de movilidad.

Con ella, ha señalado, la Diputación reafirma su compromiso con los empleados públicos y con una gestión flexible y responsable de los recursos humanos, capaz de responder a situaciones extraordinarias sin comprometer la continuidad, la calidad y la eficacia de los servicios que presta a la ciudadanía.

Para cerrar su intervención, la portavoz ha destacado que la Diputación es "la administración más cercana a los ciudadanos", al servicio de los pueblos para atender sus necesidades y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Con los cerca de 2,5 millones de euros aprobados hoy entre la carretera y los colegios, ha concluido, la institución pone a disposición de los municipios los medios para prestar servicios públicos de calidad y, a la vez, se compromete con los trabajadores de la casa para facilitar sus condiciones laborales en situaciones de excepcionalidad.