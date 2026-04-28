Aprobado el Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha

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TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha publicado un decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, que entrará en vigor en veinte días.

La Red Natura 2000, es una red ecológica europea de áreas protegidas, para la conservación de la biodiversidad. Su objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la conservación de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.

Los primeros ocho espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha se incorporaron en el año 1989, con la designación de ocho espacios ZEPA en aplicación de la primera Directiva de Aves, mientras que la última incorporación se realizó con el Decreto 70/2020, de 3 de noviembre, por el que se declara la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Colonias de cernícalo primilla en iglesias de Almodóvar del Campo y Tirteafuera (Ciudad Real), que completa la Red Regional.

Así pues, la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha consta de 73 LIC/ZEC (72 ZEC y 1 LIC), con una extensión de 1.638.998,79 hectáreas y 39 ZEPA con una extensión de 1.635.320,98 hectáreas. En su conjunto, dado que se solapan ambas figuras, la superficie total de 1.838.450,93 hectáreas lo que representa el 23 por ciento del territorio regional y el 13 por ciento del territorio de la Red Natura 2000 en España.

Según indica el texto, dada la necesidad de revisión de los diferentes planes aprobados, se hace necesario un documento de referencia que permita determinar el contenido y el procedimiento para la actualización, elaboración, tramitación y evaluación de los futuros Planes de Gestión de la Red Natura 2000 e incorporar los contenidos de las Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España.

El presente decreto se estructura en dos artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales y un anexo y se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. proceso.

El Plan Director se aprueba por vigencia indefinida, pero podrá ser objeto de revisión para adaptarlo a las modificaciones de la normativa aplicable, mejora de los conocimientos sobre la gestión de la red natura, o a las nuevas Directrices de Gestión de la Red Natura 2000 que puedan ser aprobadas.

La Consejería con competencias en espacios naturales protegidos adaptará progresivamente los planes de gestión aprobados de la Red Natura 2000 según las directrices establecidas en el Plan Director.