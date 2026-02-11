Aprobado el proyecto de depuración de aguas residuales en Los Yébenes con una inversión de 5,8 millones de euros

Una vez resuelto el periodo de información pública, se aprueba el proyecto de construcción de la depuradora que ya está adjudicada y cuya previsión de construcción y puesta en marcha es de julio de 2026. - JCCM

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado en la mejora de la gestión sostenible del ciclo integral del agua en la provincia de Toledo, con la inversión de 5,8 millones de euros en la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Yébenes.

Este miércoles se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que concluye el periodo de información pública y se aprueba el proyecto de construcción de dicha depuradora, diseñada para una previsión de 16.000 habitantes equivalentes, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (Iaclm), Rubén Sobrino, ha puesto en valor las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo en materia hidráulica, a lo que ha añadido que "no solo mejoran un servicio básico a la ciudadanía, sino que también refuerzan el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo sostenible y la correcta depuración de las aguas residuales para cumplir los objetivos ambientales establecidos".

Por ello, según ha informado, una vez resueltos los periodos de información, se aprueba el proyecto de construcción de esta depuradora, que ya está adjudicada a la UTE Eiffage Infraestructuras, S.A.U. - Entorno Obras y Servicios, S.L.- Eiffage Energía, S.L.U. y cuyas obras se estiman que estén concluidas y puestas en marcha en julio de 2026.

Esta infraestructura forma parte del Plan de Depuración regional impulsado por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que busca mejorar la gestión sostenible del agua en la región y garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas, cumpliendo con la normativa europea. En el caso de Los Yébenes, la depuradora actual está obsoleta ya que su construcción se realizó en 1989.

LA EDAR CONTEMPLA ATENDER A 16.000 HABITANTES EQUIVALENTES

Rubén Sobrino ha señalado que la inversión de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Los Yébenes contempla 5,8 millones de euros para su construcción, puesta en marcha y un año de explotación. También ha indicado que el proyecto prevé atender 16.000 habitantes equivalentes y un volumen diario de depuración de 2.400 m3 diarios.

Está previsto, por tanto, 19 meses para su construcción y puesta en marcha, de los cuales 16 corresponderían a la obra y tres meses para su arranque; además de los 12 de meses de explotación.

El director gerente ha subrayado que Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona 49 depuradoras para 64 municipios de la provincia de Toledo y 179.265 habitantes, a las que se sumarán este año más proyectos como las depuradoras de Los Yébenes, Quero y El Toboso.

En estos momentos, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona la depuración de aguas residuales de 257 municipios de la región y ofrece servicio para 554.000 habitantes de Castilla-La Mancha.