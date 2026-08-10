Aprobados convenios de colaboración con 63 municipios de Toledo para apoyar a las agrupaciones de Protección Civil

Entrega de material a Agrupaciones de Protección Civil. - DIPUTACIÓN

TOLEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado los convenios de cooperación económica con 63 ayuntamientos de la provincia para contribuir a la financiación de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil. La institución provincial destina a esta línea de colaboración un total de 140.000 euros.

Esta iniciativa permite respaldar la labor que desarrollan las agrupaciones de voluntarios, tanto las ya existentes como las de nueva creación, cuya participación resulta esencial en las tareas de prevención, apoyo y actuación en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Con estos convenios, la Diputación, según ha informado en nota de prensa, contribuye a sufragar los gastos derivados de su actividad y del material necesario para seguir prestando un servicio eficaz a los vecinos de la provincia. La aportación provincial alcanza un máximo de 2.501,36 euros por ayuntamiento, distribuyéndose de forma proporcional a las solicitudes presentadas hasta completar la dotación económica prevista.

En total, son 63 los municipios beneficiarios de esta convocatoria, que fortalece la capacidad de respuesta de las agrupaciones locales y favorece una mayor coordinación con los servicios de emergencia.