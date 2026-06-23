Aqualia y el Ayuntamiento seguirán impulsando proyectos de innovación en la Plataforma Intext de la EDAR de Talavera

Firma del convenio en Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, ha rubricado un convenio de colaboración con Aqualia para continuar desarrollando proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la Plataforma INTEXT, ubicada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad. El acuerdo tiene como finalidad seguir avanzando en el desarrollo y mejora de tecnologías innovadoras relacionadas con la depuración y regeneración de aguas, especialmente orientadas a pequeñas y medianas aglomeraciones urbanas.

La firma del convenio se ha llevado a cabo con los representantes de Aqualia, Jesús Martínez y Pedro Rodríguez, y con este acuerdo el Ayuntamiento y Aqualia refuerzan una colaboración que se viene desarrollando desde hace años y que ha permitido convertir las instalaciones de la EDAR de Talavera" en un espacio de referencia para la puesta en marcha y evaluación de nuevas soluciones tecnológicas vinculadas al ciclo integral del agua".

El convenio da continuidad al acuerdo suscrito entre ambas partes el 3 de octubre de 2019 para la ejecución de trabajos vinculados al proyecto europeo LIFE INTEXT, en el que participa Aqualia, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gracias a esta iniciativa se desarrolló en la EDAR de Talavera una plataforma innovadora de depuración para pequeñas aglomeraciones denominada HUB Intext o Plataforma Intext. Para ello, el Ayuntamiento puso a disposición de la empresa una parcela destinada específicamente al desarrollo de proyectos de innovación relacionados con la depuración de aguas en pequeñas poblaciones.

Actualmente, Aqualia participa como coordinador de un consorcio integrado por nueve entidades dentro del proyecto europeo 'Advanced Technological and Bioelectrochemical Modular Wetlands for Water Regeneration and Nutrient Recovery in Small Populations' (smallWAT), financiado por la Comisión Europea a través del Programa LIFE.

Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar, validar y replicar soluciones modulares, sostenibles y de bajo coste para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones urbanas mediante la integración de tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la naturaleza.

Entre las actuaciones previstas se encuentran el empleo de humedales construidos avanzados, sistemas de recuperación de nutrientes y procesos de desinfección de bajo consumo energético, así como su demostración en diferentes plantas piloto.

Además, Aqualia también participa como socio en el proyecto europeo NICE ("Innovative and Enhanced Nature-Based Solutions for Sustainable Urban Water Cycle"), financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es integrar soluciones basadas en la naturaleza dentro del ciclo integral del agua mediante el desarrollo y evaluación de plantas piloto, algunas de ellas ubicadas precisamente en la Plataforma INTEXT de Talavera.

Gregorio ha subrayado que "es de gran interés" para la ciudad apoyar estas actividades de innovación, especialmente las que permitan evaluar nuevas tecnologías de tratamiento y regeneración de aguas para analizar su viabilidad técnica y económica. "El objetivo es estudiar soluciones que contribuyan a alcanzar los parámetros de calidad necesarios en los procesos de tratamiento del agua y que puedan resultar útiles para futuras aplicaciones en el ámbito de la gestión hídrica".

A través de este convenio, se establecen las condiciones necesarias para que Aqualia continúe desarrollando trabajos de I+D+i en la Plataforma INTEXT mediante la construcción, instalación y operación de nuevas plantas piloto en la parcela destinada a la innovación.

Asimismo, el acuerdo contempla la implantación de todas las instalaciones auxiliares necesarias para el correcto desarrollo de los proyectos, garantizando en todo momento que estas actuaciones no interfieran en el normal funcionamiento del servicio de depuración.

Entre los compromisos asumidos por el Ayuntamiento se encuentran facilitar las conexiones necesarias a las entradas y salidas de agua de las plantas piloto, permitir la conexión al suministro eléctrico, colaborar en la obtención de permisos y autorizaciones, facilitar el acceso a las instalaciones del personal técnico, socios y proveedores implicados en los proyectos, así como autorizar el uso de las aguas resultantes de la Plataforma INTEXT para su reutilización dentro de las instalaciones de la EDAR.

Por su parte, Aqualia se compromete a asumir la instalación, operación, mantenimiento y gestión de las plantas piloto, así como todos los costes derivados de su puesta en marcha y desmontaje.

La empresa también garantizará que las instalaciones no afecten al funcionamiento habitual de la depuradora, realizará las conexiones necesarias para su funcionamiento, suministrará los productos requeridos para los procesos de tratamiento y gestionará adecuadamente los residuos generados.

El convenio tendrá una duración inicial de un año desde la fecha de su firma y podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas partes, manteniéndose en todo caso dentro del marco temporal establecido para la gestión del servicio de depuración de aguas en la ciudad.

Aqualia, es la empresa que actualmente gestiona el servicio de depuración de aguas en Talavera y es una compañía especializada en la gestión del ciclo integral del agua y en el desarrollo de soluciones innovadoras centradas en la sostenibilidad, la ecoeficiencia, la calidad y la gestión inteligente de los recursos hídricos.

La compañía trabaja en la búsqueda de soluciones a los retos presentes en el ámbito de la depuración y el tratamiento de aguas, colaborando con diferentes entidades y organismos para ofrecer servicios más eficientes, sostenibles e innovadores.