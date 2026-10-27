Archivada la acción urbanizadora UA2 en el toledano barrio de Santa Bárbara a la espera del nuevo colector

Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento ha aprobado este martes, a propuesta de su presidente, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, archivar el expediente de actuación urbanizadora UA2 de la Unidad Ferroviaria de Santa Bárbara, ante la imposibilidad material de continuarlo hasta que se defina el trazado del nuevo colector, imprescindible para este barrio toledano.

La decisión ya se aprobó en el pleno municipal del 26 de junio, ante la incertidumbre del futuro trazado ferroviario del AVE a su paso por Toledo, esperando que esa circunstancia, una vez se dirima, permita adaptar las infraestructuras necesarias y actualizar las condiciones económicas de un proyecto cuya tramitación se remonta al año 2002.

De la resolución del pleno del pasado junio se dio traslado al promotor del PAU y a los propietarios del ámbito, a los efectos oportunos. El 17 de julio se recibió un escrito de la Jefatura de Patrimonio y Urbanismo de Castilla-La Mancha de Adif, en la que se daba por enterada de la resolución sobre el archivo del expediente.

Posteriormente, el 21 de septiembre se presentó un escrito de la mercantil Desarrollo Urbanístico Paseo de la Rosa SL, sobre los efectos del archivo del procedimiento de la referencia y la situación de la mercantil cuando se inicie un nuevo procedimiento urbanístico.

Un mes después, el 21 de octubre, se emitió informe conjunto del Área de Urbanismo y de los Servicios Administrativos de Planeamiento, Gestión y Ejecución, para contestar al escrito de la mercantil Desarrollo Urbanístico Paseo de la Rosa, proponiendo el archivo del expediente, lo que se ha aprobado ratificar en la Comisión celebrada este martes.

En otro orden de cosas, se ha dado cuenta del sometimiento a información pública del Estudio de Detalle de la calle Trinitarios, 2, elaborado a petición de los técnicos de Urbanismo.

En la nueva documentación aportada, según las observaciones efectuadas en el informe previo, se mejora la volumetría respecto a las alturas permitidas en el Plan Especial de Covachuelas de directa aplicación, por lo que se informa favorablemente para su tramitación.

El terreno, que se destinará a la construcción de viviendas con garajes y trasteros, actualmente se encuentra libre de edificación, tiene forma irregular y cuenta con una superficie de 355 metros cuadrados, según ficha catastral y de 356,50 metros cuadrados, según reciente medición, lo que determina una ocupación máxima de 285,20 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 570,40 metros.

VISIÓN DEL PSOE

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado, en el marco de estas comisiones, la consolidación del modelo de vivienda del alcalde, Carlos Velázquez, que "expulsa" a los vecinos y vecinas del Casco Histórico para dar cada vez más espacio a la actividad económica turística y hostelera.

"Para lo único que ha servido la Comisión de Planeamiento es para seguir consolidando el modelo de vivienda de Carlos Velázquez en la ciudad de Toledo", ha señalado De la Cruz, quien ha criticado que el gobierno de PP y VOX promueva cambios de uso en zonas ya tensionadas, favoreciendo la turistificación y la gentrificación en detrimento de quienes viven en el barrio.

Una política que, ha advertido, se desarrolla además mientras el alcalde mantiene las calles en una situación de abandono, como denunciaron la semana pasada los vecinos y vecinas del entorno de Pozo Amargo. Baches sin reparar, falta de limpieza y plagas de ratas y cucarachas evidencian la dejadez del alcalde en el Casco Histórico y en el resto de barrios de la ciudad.

"Y es que el alcalde lleva toda la legislatura, más preocupado por los temas nacionales o por desacreditar al Gobierno central que por solucionar los problemas del día a día de la ciudad de Toledo, de ahí su salto al Congreso de los Diputados. Es un alcalde ausente, sin proyecto para la ciudad y que ha salido huyendo a Madrid", ha apuntado.

La portavoz socialista también ha alertado de que el alcalde podría estar preparando una segunda subida de la tasa de basura en lo que va de legislatura, amparándose en recomendaciones e informes técnicos.

De la Cruz ha recordado que Velázquez llegó a la alcaldía prometiendo una bajada masiva de impuestos y que, sin embargo, los toledanos y toledanas han sufrido subidas del IBI, la ORA, la propia tasa de basura, el agua, el alcantarillado, las tasas deportivas o el bus urbano.

"Nos prometieron bajar los impuestos y no tocar el bolsillo de los toledanos y las toledanas, pero han hecho justo lo contrario. Ahora nos tememos una segunda subida de la tasa de basura", ha advertido, para decir que el modelo de Velázquez "es hacer justo lo contrario que promete en campaña electoral, engañando de manera flagrante a los vecinos y a las vecinas de Toledo".