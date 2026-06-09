El Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real muestra documentos inéditos de los años de la ocupación francesa

El Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real acoge la exposición 'Vivir y resistir: Intrahistoria de la ocupación francesa en el Archivo Histórico y los archivos municipales de la provincia de Ciudad Real (1808-1815)'. - JCCM

CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real ha inaugurado este martes la exposición 'Vivir y resistir: Intrahistoria de la ocupación francesa en el Archivo Histórico y los archivos municipales de la provincia de Ciudad Real (1808-1815)', una muestra organizada con motivo del Día Internacional de los Archivos que permite acercar a la ciudadanía documentos inéditos y testimonios de la vida cotidiana durante los años de la ocupación francesa.

Durante el acto inaugural, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, ha subrayado la importancia de los archivos como espacios fundamentales para la conservación de la memoria colectiva y la defensa de los derechos ciudadanos.

Caro ha agradecido el trabajo desarrollado por el Archivo Histórico Provincial y por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial, destacando la labor de quienes "día a día conservan, organizan, estudian y acercan a la ciudadanía documentos que no son simples papeles antiguos, sino huellas, memoria y pruebas de vida".

La conmemoración de este año se desarrolla bajo el lema internacional 'Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros', una idea que, según ha señalado el delegado, refleja plenamente la función que desempeñan estos centros documentales. "Los archivos no son depósitos silenciosos del pasado; son garantía de derechos, herramientas de conocimiento y también una forma de justicia", ha afirmado.

En este sentido, José Caro ha destacado que la conservación y accesibilidad de los documentos permite construir sociedades "más democráticas, más conscientes y libres" al facilitar el conocimiento de la historia, la verificación de los hechos y la preservación de la memoria colectiva.

La exposición inaugurada hoy propone una mirada cercana a los años de la Guerra de la Independencia a través de documentos conservados tanto en el Archivo Histórico Provincial como en distintos archivos municipales de la provincia. El delegado ha valorado especialmente el concepto de "intrahistoria" que da sentido a la muestra, al poner el foco en las experiencias cotidianas de la población durante un periodo marcado por la ocupación, la incertidumbre y la resistencia.

"La historia también se escribe en los pueblos, en los documentos municipales, en los expedientes, en las cartas y en los registros. Son esas pequeñas piezas las que nos permiten reconstruir cómo vivieron, cómo sufrieron y cómo resistieron las personas de nuestra provincia", ha señalado.

Además de su exhibición en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real hasta septiembre de 2026, la muestra iniciará posteriormente una itinerancia por los municipios de la provincia que soliciten su acogida, una iniciativa que permitirá acercar el patrimonio documental a un mayor número de ciudadanos.

CULTURA Y MEMORIA AL ENCUENTRO DE LA CIUDADANÍA

Para José Caro, esta dimensión provincial constituye uno de los principales valores del proyecto, ya que "la cultura y la memoria deben circular, salir al encuentro de la ciudadanía y llegar también a los lugares donde esa memoria nació".

La jornada inaugural se ha completado con una visita guiada a los documentos expuestos y una conferencia especializada en el salón de actos del Archivo Histórico Provincial, actividades destinadas a profundizar en el contenido histórico y documental de la exposición, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El delegado provincial ha concluido felicitando al equipo del Archivo Histórico Provincial y a todas las personas implicadas en la organización de la muestra por su contribución a la conservación y difusión del patrimonio documental, todo ello tras recordar que "un pueblo que conserva su memoria está en mejores condiciones de defender sus derechos y de imaginar su futuro".