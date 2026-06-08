Archivo de la Nobleza en Toledo ofrece visitas guiadas por el Día Mundial de estos espacios que se celebra este martes

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en la presentación de los actos que se celebrarán con motivo del Día Mundial de los Archivos, que se celebra el próximo 9 de junio. - DELEGACIÓN

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo realizará dos días de visitas guiadas teatralizadas en las que se cuenta la historia del centro y la labor de los profesionales, con motivo del Día Mundial de los Archivos que se celebra este martes, 9 de junio.

Asimismo, el Museo del Greco expondrá, por primera vez y con motivo del Día de los Archivos, documentación relacionada con la vida del artista.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado estos actos, elogiando a los archivos como "espacio de conocimiento", precisamente "en contra de los bulos actuales", exponiendo que en la actualidad "es muy importante tener un conocimiento fiable", ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Al final de la visita se realiza un recorrido por una muestra de documentos que permite vislumbrar la variedad cronológica y tipológica de fuentes documentales históricas que pueden encontrarse en el centro. Además, el día 10 presentarán el catálogo de la exposición 'Imago Regis. Arte y retrato en documentos pintados del Archivo de la Nobleza'.

La directora del Archivo Histórico de la Nobleza, Aranzazu Lafuente, ha destacado que la conmemoración de este día supone "una oportunidad para poner en valor y mostrar lo que se hace en unas instituciones culturales que quedan muy ocultas de cara al público porque es un trabajo de muy largo plazo".

Por otro lado, el centro publicará en el Portal de Archivos Españoles los documentos de Álvaro de Bazán, justo en el quinto centenario de su nacimiento, y las galeras de Lepanto, ambas pertenecientes al fondo de los marqueses de Santa Cruz.

"Una documentación impresionante que estaba en manos privadas" y que consta de "descripciones y más de 20 mil imágenes de documentos originales con todas las instrucciones de Felipe II o Carlos V, pero también del día a día en las galeras", según Lafuente.

MUSEO DEL GRECO

Por su parte, el Museo de Greco se unirá por primera vez a la celebración del Día de los Archivos con una exposición de documentos inéditos sobre la vida de Doménico Theotokopoulos en Toledo.

Una exposición que servirá para "contextualizar sus colecciones basándose en el patrimonio documental de dos importantes archivos, que son por un lado el Archivo Histórico Provincial y por otro lado el Archivo Histórico Nacional", según detalla la directora del Museo, Carolina Tobella, que apuntaba que esto "va a permitir acercarnos a la obra y figura de El Greco".

En ella, en primer lugar se pondrá el acento en el trabajo de los primeros investigadores de la figura del pintor, quienes se dieron cita en un clima de recuperación de la figura del artista, convertido en uno de los grandes iconos y padre de la escuela española de pintura. Entre ellos, figuras como el Conde de Cedillo, Martí y Monsó, Bartolomé Cossío o Francisco de Borja San Román.

La segunda sección estará protagonizada por la documentación conservada sobre el pintor, organizada en varios temas: su vida personal, su obra y su legado. Y por último, tendrá protagonismo el legado que El Greco dejó en la ciudad de Toledo tras su muerte, ya que muchos de los artistas que pasaron por su taller continuaron su estela, contribuyendo a la creación de una verdadera escuela de la ciudad.

ARCHIVOS PARA LA JUSTICIA

'Archivos para la justicia' es el lema elegido este año por el Ministerio de Cultura para una celebración que se enmarca dentro de la Semana Internacional de los Archivos.

Una fecha que se conmemora el 9 de junio debido a que ese mismo día, pero de 1948, el Consejo Internacional de Archivos se estableció bajo los auspicios de la UNESCO.

Posteriormente, tras la celebración de un Congreso Internacional en Viena en el 2004, que contó con más de 2.000 participantes, se aprobó pedir a las Naciones Unidas la creación de un día conmemorativo, que sería aceptada en noviembre de 2007.

Por otro lado, también ha ensalzado el "ejercicio de transparencia" que suponen los archivos, a los que ha definido como "auténtico servicio público para servir como antecedente, justicia, intereses propios o sociales".

Y por último, ha explicado que la labor que realizan supone "un factor de creación ciudadana": "Nos sirve para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Son un patrimonio de la sociedad".

En este sentido, ha alertado de la necesidad de conjugar la Inteligencia Artificial o las redes sociales, que copan la actualidad, con la información veraz y en contra de los bulos que representan los archivos.