El área de la presa de Azután y la ribera del río Bullaque y Guadiana reciben alertas Es-Alert

Operativo de achique de agua en Talavera de la Reina. - INFOCAM

TOLEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), ha emitido a las 14.48 horas de este martes un primer mensaje Es-Alert de la Red de Alerta Nacional (RAN), a las localidades de El Robledo, Porzuna, Piedrabuena, Luciana, Puebla de Don Rodrigo y Arroba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, ante las intensas precipitaciones registradas este martes en la zona del Bullaque, lo que ha propiciado la subida de los niveles en algunos de los elementos de control de la Confederación Hidrográfica de Guadiana.

Minutos más tarde, a las 15.44 horas, se ha enviado un segundo mensaje Es-Alert a las localidades aguas abajo de la presa de Azután, afectando a Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial y El Puente del Arzobispo; esta vez por un desembalse extraordinario de la mencionada presa, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

En el texto del aviso se recomendaba a los vecinos no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Son el quinto y sexto mensaje de Es-Alert que se emiten desde la Dirección del PRICAM.

El primero de ellos fue el jueves 5 de febrero, a las 14.30 horas, a todas las localidades ribereñas del río Alberche, desde su entrada en la provincia de Toledo y hasta su desembocadura en el Tajo (Talavera de la Reina).

El segundo fue el sábado 7 de febrero, a las 10.15 horas, a los municipios ribereños del río Bullaque y Guadiana en la provincia de Ciudad Real; el tercero fue también el 7 de febrero, a las 23.55 horas, a la población de Alberche del Caudillo (Toledo) por el desbordamiento del arroyo Zarzaleja; y, el cuarto fue el 8 de febrero, a las 15.52 horas, a la población de Seseña Nueva (Toledo) ante el aumento de los desembalses en el río Jarama.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DEL INFOCAM EN TALAVERA DE LA REINA

En otro orden de cosas, desde que a las 18.00 horas del pasado sábado se hizo efectiva la solicitud al Servicio de Emergencias del 112, para incorporar medios del INFOCAM en las labores de trabajo que se están realizando en Talavera de la Reina, con motivo del aumento del nivel del agua en ciertas zonas de la localidad, los medios puestos a disposición desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales se van adaptando a las solicitudes recibidas desde el CORE del Servicio de Bomberos.

Tras recibir en la mañana del martes la correspondiente solicitud del ayuntamiento de Talavera de la Reina, ha sido activado, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, el ERIE de Albergue de Cruz Roja para acoger en el pabellón polideportivo José Ángel de Jesús Encinas a 5 personas que han sido desalojadas de su domicilio.

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y COORDINACIÓN DE RECURSOS

Desde la activación del PRICAM, el pasado jueves 5 de febrero, se han registrado 236 incidencias hasta las 16.00 horas de este martes, 10 de febrero, gran parte de las mismas localizadas en la provincia de Toledo.

La activación del PRICAM en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, implica que el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 coordina y colabora con los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos para que estos puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante la situación de emergencia.

La evolución de los hechos, así como las incidencias que se produzcan y vayan llegando al Servicio de Emergencias 1-1-2, serán valoradas por la Dirección del Plan con el fin de ir adaptando el nivel de respuesta en cada momento.

La activación del PRICAM se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia.

AVISO DE AEMET

En la mañana de este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos en Castilla-La Mancha para este miércoles, activando avisos de nivel naranja por viento en las comarcas de Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa, en la provincia de Albacete, con inicio a las 12.00 horas, con rachas máximas de 90 km/h.

También ha emitido avisos por viento de nivel amarillo en las comarcas citadas anteriormente, así como en las de La Mancha albaceteña, La Mancha conquense, Serranía de Cuenca y Parameras Molina en Guadalajara, con rachas máximas de 70 km/h.