Arias asegura que los gobiernos en coalición con el PP funcionan "excelentemente bien" y que Vox "goza de buena salud"

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox, Daniel Arias, ha asegurado que los gobiernos en coalición con el PP en la provincia de Toledo están funcionando "excelentemente bien", al tiempo que ha presumido de la "buena salud" de la que goza la formación en la provincia que, a datos del mes de noviembre, contaba con 1.790 afiliados.

En rueda de prensa en la sede de Vox en Toledo para hacer un balance del año 2025 y presentar iniciativas para el año 2026, Arias ha destacado que los gobiernos en coalición con el PP en la provincia toledana están haciendo "una labor muy buena".

Centrándose en el caso de Toledo capital, lo que está pasando --ha explicado-- es algo que se enmarca dentro de "la normalidad democrática", ya que "hay puntos de vista diferentes, y hay momentos en los que uno tiene que decir su opinión, y hay cosas que se pueden apoyar de una manera o de otra, o incluso no apoyar".

"Si los partidos somos diferentes, es porque tenemos ideas diferentes, si no perteneceríamos todos al mismo partido", ha manifestado Arias, quien ha demandado que los partidos tienen que debatir, tienen que hablar y tienen que ponerse de acuerdo. Dicho todo esto, ha señalado que el gobierno de la ciudad de Toledo "goza de buena salud", mostrándose seguro de que continuará así hasta mayo de 2027.

También ha querido subrayar que el partido en la provincia de Toledo "goza de buena salud", tal es así que ha llegado a la cifra de 1.790 afiliados en este mes de noviembre. "Vox sigue siendo una de las provincias con relación población-afiliados más importantes para nuestro partido en España; y eso para nosotros es un motivo de orgullo pero también es una responsabilidad, porque se espera mucho de nosotros y tenemos que estar a la altura", ha incidido Arias.

Es por ello que en enero de 2026, la formación de Santiago Abascal en la provincia de Toledo comenzará la preparación de las elecciones de mayo de 2027. "Para prepararlas bien hay que hacer las cosas con tiempo", ha advertido.

Ha aprovechado además para agradecer a todos los concejales que están en gobierno o que están en oposición, así como a todos los coordinadores y a toda la parte orgánica del partido, "la excelente labor que hacen". "Una labor que a veces es muy complicada, porque todos sabemos lo que es estar en oposición", pero a pesar de ello --ha comentado-- "hacen una labor buena y hacer una labor muy importante y así lo vemos en el resultado de afiliaciones nuevas".

También ha querido denunciar que en algunos municipios donde el PSOE gobierna con mayoría socialista --poniendo de ejemplo el de Olías del Rey-- se está negando información a los concejales de Vox. "Están ocultando datos, están respondiendo con medias verdades o directamente con mentiras en plenos". El PSOE "está utilizando la administración local, para beneficio propio", ha condenado.

"Vox ha venido a cambiar las cosas, pero es muy difícil cambiar las cosas cuando se niega información o cuando se utilizan las administraciones para beneficio propio", ha continuado Daniel Arias, quien ha afirmado que, a pesar de ello, Vox seguirá trabajando y seguirá denunciando esta situación "por todas las vías que sean necesarias", ya sean administrativas o judiciales, para que "los vecinos conozcan la verdad de lo que pasa en sus municipios".

Además de Olías del Rey, el presidente provincial de Vox ha afeado que hay otros ayuntamientos "donde tampoco hay transparencia" como puede ser --ha dicho-- Noblejas. Sobre el tipo de información que se oculta a Vox en algunos ayuntamientos ha citado la ejecución presupuestaria, convenios solicitados entre en el Ayuntamiento y la Junta o información acerca de facturas o de expedientes.

ASESINATO MACHISTA EN TORRIJOS

Preguntado por el asesinato machista de una mujer en Torrijos, Arias ha condenado "todo tipo de violencia venga de quien venga" y "si hay un partido que pide penas máximas para los agresores que cometen este tipo de crímenes es Vox", ha defendido. Así, ha solicitado "todo el peso de la ley y que sea la condena lo más amplia posible para que sea una medida ejemplar y que no vuelva a suceder".