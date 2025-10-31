Arias (Vox) espera que la "buena sintonía" con PP en diputaciones de Ciudad Real y Toledo sea así "hasta 2027"

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, ha destacado este viernes la "buena sintonía" que existe entre su formación y el Partido Popular en el cogobierno de las diputaciones de Ciudad Real y Toledo, y ha confiado en que sea así "hasta 2027".

En declaraciones a Europa Press, Arias ha desligado así la situación que existe en las dos diputaciones de Castilla-La Mancha que gobiernan PP y Vox, tras la renuncia, esta semana, del diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, como concejal en el Ayuntamiento de la capital.

Según ha indicado el presidente provincial de Vox, lo ocurrido en el Ayuntamiento de Ciudad Real "es una cuestión personal" del concejal, pero a nivel de partido "tenemos la idea muy clara" y el mensaje a todos sus votantes es que "Vox sigue trabajando en la misma línea".

"Si alguien quiere apartarse del camino es una decisión personal", ha abundado, aclarando que, en cualquier caso, en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real --en esta última sí ha admitido "bastante incertidumbre últimamente"-- continúan "los mismos pactos" y la línea que el partido lleva desde el año 2023.

En este punto, se ha referido al primer Encuentro Nacional de Diputados Provinciales de Vox, celebrado en Ciudad Real esta semana, con la participación de los 42 representantes provinciales que el partido tiene en toda España, para poner en valor "la importancia de las diputaciones provinciales para el país" y marcar las líneas de trabajo que servirán para "liderar la cohesión territorial en todos los ámbitos".

"La Diputación provincial ayuda a los municipios más pequeños a que tengan recursos y es lo que desde Vox queremos seguir potenciando", ha manifestado.

Al hilo de ello, ha valorado el proyecto de construcción de la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido en la Residencia Social Asistida San José, en Toledo, presentado esta semana, que servirá para que las personas que la necesiten tengan ahora "una respuesta más rápida en la propia provincia" sin tener que desplazarse a otras.

SANIDAD

De otro lado, el presidente provincial de Vox en Toledo se ha referido al pleno de este jueves en las Cortes castellanomanchegas para lamentar que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, no haya dado explicaciones ni sobre los cribados de cáncer de mama que se han dejado de hacer en Talavera de la Reina desde el mes de mayo ni sobre los casos de intoxicaciones en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo.

Dos "asuntos gravísimos" ante los que Sanz "ya tenía que haber salido a dar explicaciones y decir qué va a hacer tanto en un tema como en otro y qué alternativas se van a buscar para dar tranquilidad", ha comentado, recordando que el Grupo Parlamentario de Vox ya anunció que va a pedir que el consejero "comparezca en sede parlamentaria".