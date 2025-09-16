Ariel Rot y Amparo Sánchez, entre otros, estarán Cuenca con el ciclo 'Malos Tiempos para la Lírica'

CUENCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ariel Rot, Amparo Sánchez, Jesús Ordovás, DJ Floro, Kike Babas y Kike Turrón serán los protagonistas de la octava edición del ciclo de conferencias y pinchadas 'Malos tiempos para la lírica', organizado por Babylon Festival para ofrecer en Cuenca una radiografía del panorama musical independiente.

Las charlas tendrán lugar en la Fundación Antonio Pérez y comenzarán el 27 de septiembre, con la cantante y compositora Amparo Sánchez, que saltó a la fama al frente de Amparanoia y atesora tres décadas de carrera musical.

El 4 de octubre será el turno del periodista y locutor Jesús Ordovás y de DJ Floro, que han dejado huella en Radio 3 y en las pistas de baile de todo el país.

El sábado 11 de octubre el ciclo 'Malos tiempos' recibe al argentino Ariel Rot, que tras hacer historia con Tequila y Los Rodríguez ha continuado una sólida carrera en solitario. Le acompañarán los escritores Kike Babas y Kike Turrón, autores de 'Sol y sombra', una biografía sobre Los Rodríguez Todos estos invitados, por la noche, ofrecerán una sesión DJ en el pub La Moneda.

La programación de 'Malos Tiempos' se completa con dos actividades más: la presentación de un documental sobre el proyecto Bicifolk en la Facultad de Educación el día 25 de septiembre y un concierto de Expolike en el pub Los Clásicos el día 17 de octubre.

Babylon Festival es una asociación nacida tras el cierre en el año 2016 de la Sala Babylon, templo de la música alternativa de Cuenca. Desde entonces ha promovido conciertos como el de Manu Chao en 2023 y suma ya ocho ediciones de este ciclo de conferencias y sesiones DJ.