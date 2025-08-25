La ARMH pide a Núñez expulsar del partido a Justo Moncho Leal, edil "franquista" del PP de San Clemente

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca (ARMHCuenca) ha pedido el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, expulsar del partido al concejal 'popular' en San Clemente, Justo Moncho Leal, a raíz de la reciente difusión de un vídeo en el que el concejal exhibía una bandera franquista.

En nota de prensa, dicha asociación ha informado de que ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar la dimisión de dicho edil, después de que el PP de Paco Núñez "haya respaldado al concejal, y deje en agua de borrajas el expediente que anunció".

"Justo Moncho Leal ha sido calificado como homófobo, misógino, racista y defensor de la Dictadura de Franco no sólo por el vídeo que se hizo viral, sino por todas las publicaciones que aparecen en su perfil de Facebook desde 2012", denuncia la ARMHCuenca, que considera que sus acciones y posturas se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que contempla la ilegalización de un partido si su actividad vulnera los principios democráticos de manera reiterada y grave.

Explica dicha asociación que el artículo 9 de la mencionada ley establece que los partidos deben respetar los valores constitucionales y los derechos humanos, y condena conductas que fomenten la violencia o busquen deteriorar el régimen de libertades, cómo es el hecho de gritar consignas de Falange con la bandera franquista de fondo.

"Las conductas del concejal, tanto en el vídeo, cómo en el pleno, así como en sus redes sociales, se pueden ajustar a lo que la ley describe como motivo de ilegalización de un partido, ya que promueve, justifica o exculpa actos contra la vida o integridad de personas --víctimas de la dictadura-- o la persecución de individuos por su ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual, al exaltar los símbolos de un régimen que aniquiló los derechos humanos y sembró el Estado de muertos por sus convicciones políticas".

"Una persona que defiende ideas antidemocráticas de una dictadura no debería formar parte de instituciones democráticas, ya que no comparte los valores constitucionales", añaden desde la asocaición memorialista conquense, que considera que Moncho Leal debe dimitir.

Dicho esto, han denunciado la "normalización" de este tipo de comportamientos y argumentos, así como la actitud de los medios que separan al PP de Vox, "como si el fascismo fuera exclusivo de este último, cuando hasta el presidente de Honor de los populares es un exministro franquista".

"Durante años era sabido que, aunque no todo el PP era fascista, la mayoría de los fascistas se encontraban en el PP; la no expulsión de Moncho Leal hace pensar que este partido, en vez de sacudirse su pasado franquista, persiste en defender sus postulados", dicen desde la ARMHC, que hace un llamamiento a la ciudadanía para que apoye la petición de firmas en Change.org y se una a "la lucha por la defensa de los principios democráticos, exigiendo a Paco Núñez que haga lo que el Partido Popular de San Clemente no ha querido hacer, expulsar al concejal franquista Justo Moncho Leal".