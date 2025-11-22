Arranca en Almansa la Cátedra de Turismo Sostenible de Interior de la UCLM y Diputación de Albacete

Acto de la Cátedra de Turismo Sostenible de Interior de la UCLM y Diputación de Albacete - UCLM

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Diputación de Albacete han presentado este sábado en Almansa el primer evento con el se pone en marcha la Cátedra de Turismo Sostenible de Interior: Tradición y Vanguardia, una nueva acción de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este fin de semana incluye un catálogo de actividades académicas, gastronómicas, y culturales vinculadas al turismo, como la conocida recreación de la Batalla de Almansa, entre otras, tal y como ha informado la Universidad regional y la Diputación en nota de prensa.

La inauguración de este evento con el que comienzan las actividades ha contado con la presencia del director de la cátedra, el profesor e investigador de la UCLM, Miguel Ángel Valero; la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado; la diputada de Turismo de la Diputación de Albacete, Raquel Ruiz; y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde.

Esta nueva colaboración entre la Diputación de Albacete y la UCLM aspira a beneficiar al conjunto de los municipios de la provincia, especialmente, aquellos con un alto potencial turístico en términos culturales, naturales, gastronómicos o patrimoniales.

En el Claustro del Ayuntamiento, con el público llegado a las actividades, Valero ha animado a disfrutar de los talleres, visitas y degustaciones.

La alcaldesa de Almansa, Pilar Callado, se ha mostrado agradecida con Universidad y Diputación por "haber escogido su localidad como apuesta inicial por el turismo, la cultura y las tradiciones".

La diputada de Turismo de la Diputación de Albacete, Raquel Ruiz, ha destacado la importancia de "llevar la universidad a todos los pueblos, más allá de los campus y las capitales, como ocurre con programa como Erasmus Rural y la propia cátedra ahora puesta en marcha".

La Diputación financiará esta Cátedra durante tres años (2025-2027, con 50.000 euros cada ejercicio), y la UCLM asume la dirección técnica, científica y académica, aportando el profesorado, investigadores y estudiantes.

Un tándem perfecto, como ha señalado la diputada provincial, remarcando la importancia de esta presentación y señalando la idoneidad de la ciudad elegida para hacerla, "porque aúna el espíritu del proyecto".

El rector de la UCLM, Julián Garde, que ha felicitado a los directores de la cátedra, la ha definido como "ejemplar" por incluir "investigación en planes de turismo sostenible, trasferencia de conocimiento y divulgación", ejemplificadas en el programa de actividades de este fin de semana.

"Estamos de celebración con nuestro 40 aniversario y este es un ejemplo más de colaboración entre instituciones para mejorar nuestra región", ha afirmado Garde.

La Cátedra nace con un enfoque académico y aplicado que aúna investigación, formación, transferencia de conocimiento y divulgación, con especial atención a las nuevas tendencias turísticas, la digitalización, la sostenibilidad, la valorización del patrimonio y la dinamización del medio rural.