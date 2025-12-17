Arranca el debate parlamentario que aprobará los decimoprimeros presupuestos de García-Page para C-LM

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, interviene en el debate y votación del Dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos. - JCCM

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sesión parlamentaria en la que se prevé que la mayoría absoluta del PSOE dé validez al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha ha arrancado a las 10.19 horas de este jueves, con previsión de finiquitar el debate de las más de mil enmiendas vivas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular para la luz verde definitiva a última hora de la tarde.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el primero en tomar posición para exponer el "marco de estabilidad y certidumbre, marca de identidad de la Comunidad Autónoma" que permitirá la luz verde a las cuentas.

Un presupuesto que "mejorará la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía" gracias a un proyecto que dedica el 72% del gasto no financiero "a consolidar los servicios públicos en los que se sustenta el Estado de Bienestar".

Impulsar la actividad empresarial con más de 3.200 millones de euros es otro de los objetivos, tal y como ha desgranado el consejero desde la tribuna de oradores.

Ruiz Molina, que ha arrancado afeando al presidente del PP, Paco Núñez, que se ausentara nada más arrancar el debate, se ha dirigido a los 'populares' para recordarles que la condonación de la deuda por parte del Estado supone una inyección de más de 700 millones de euros para las arcas regionales en concepto de intereses.

Ha abundado en su critica al principal partido de la oposición para rebatirle en dos minutos las 1.115 enmiendas que mantienen, asegurando que no se puede aprobar ninguna. En primer lugar, porque son "un catálogo de recortes, un petardazo a la línea de flotación de los presupuestos, un tijeretazo social" que da "la primera bofetada a los funcionarios que habría que despedir.

VOX ALERTA DE CINCO CRISIS

Vox, que solo ha intervenido durante diez minutos en el arranque del debate para defender sus votos particulares a un total de seis enmiendas, lo ha hecho en boca de Iván Sánchez, quien ha puesto de manifiesto que los presupuestos son una premisa "irreal".

Ha defendido la única enmienda que presentó Vox y que fue tumbada en la comisión presupuestaria previa, un matiz que solo pretendía "priorizar a los españoles" frente a los inmigrantes.

Según su punto de vista, Castilla-La Mancha está en una crisis "económica, social, habitacional, laboral y demográfica" que tanto PSOE como Gobierno niegan, algo que se va a "agravar" por la "presión fiscal" aparejada a las cuentas regionales.

También se ha dirigido al PP, a quien el PSOE "no le aprueba nada ni por clemencia" en materia de enmiendas presupuestarias; al tiempo que ha querido dejar claro que, a su entender, la pobreza "se ha convertido en un problema de primer orden" en Castilla-La Mancha.

PP RECHAZA LA "BRONCA DE MADRE"

El PP se estrenaba en el debate en el primero de los 12 bloques que ahora tendrán que dirimir si alguna de las 1.115 enmiendas que mantiene vivas consigue el apoyo de la mayoría de la Cámara para incorporarse al texto definitivo.

La primera de las intervenciones 'populares', concretamente en el primer capítulo de debate dedicado a matizar la Exposición de Motivos de los Presupuestos, ha estado a cargo de Santiago Serrano, quien ha lamentado que el PP solo quiere enmendar "de manera responsable" unos presupuestos que "declaran la guerra a los ayuntamientos y lleva sus tesorerías al límite".

Pide con sus enmiendas más transparencia y control en las cuentas del Parlamento regional ante una "deriva del PSOE que ha ido encaminada a recortar" el funcionamiento de la Cámara.

"Nos tomamos muy en serio la labor parlamentaria que tenemos que ejercer no solo para los 366.000 castellanomanchegos que nos han votado, sino para toda la Comunidad Autónoma", ha exhortado desde la tribuna.

PSOE AVANZA SU RECHAZO A TODAS LAS ENMIENDAS VIVAS

Por parte del PSOE, la diputada Silvia Fernández ha sido la encargada de defender el dictamen suscitado de la Comisión de Economía y Presupuestos reunida la pasada semana, un texto que incorporó enmiendas presentadas por el PSOE, algunas de ellas incluso con el apoyo del PP; mientras que rechazó de plano todas las enmiendas que el PP planteó para su debate.

Fernández ha defendido que la región está "mucho mejor" desde que Emiliano García-Page la preside. Por ello, ha sacado pecho por unos presupuestos vistos para sentencia pese a las más de ocho horas de debate que quedan por delante, ya que las enmiendas que quedan por debatir demuestran que el PP "no tiene ningún conocimiento" de la Comunidad Autónoma.

"No se puede enmendar un presupuesto inflando cifras sin financiación y sin respeto a las cuentas. Presentar enmiendas a los presupuestos exige respeto a los castellanomanchegos. Una vez más, las enmiendas del PP demuestran que están pensadas solo para ser anunciadas, no ejecutadas".

ESTRUCTURA DEL DEBATE

Tras este pistoletazo de salida, el debate continuará en torno a una docena de bloques para abordar las enmiendas 'populares' que se mantienen. Tras la Exposición de Motivos, se debatirán los matices del PP en Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital; Presidencia e Instituto de la Mujer; Fomento; Educación, Cultura y Deportes; y Economía, Empresas y Empleo.

Continuarán los bloques de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Desarrollo Sostenible y Agua; Sanidad; Servicio de Salud de Castilla-La Mancha; para cerrar con las enmiendas de Bienestar Social.

Rematados estos debates, los tres grupos parlamentarios, en orden de mayor a menor, fijarán posición por tiempo máximo de diez minutos, tras lo que el Consejo de Gobierno podrá poner el punto y final, sin límite de tiempo, antes de la votación de las enmiendas y el articulado del Proyecto de Ley, que terminarán por ser Ley aprobada antes de que acabe el día para encaminarse a su publicación en el DOCM el 1 de enero, paso previo a su entrada en vigor.