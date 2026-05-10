Arranca una nueva campaña de excavación y puesta en valor de las Cuevas Sepulcrales de Carcelén (Albacete) - HEROICA / EUROPA PRESS

ALBACETE 10 May. (EUROPA PRESS) -

Esta primavera se ha iniciado una nueva campaña de excavación y puesta en valor de las Cuevas Sepulcrales de Carcelén (Albacete). Se trata de un proyecto de investigación y gestión patrimonial promovido por el Ayuntamiento de Carcelén, financiado desde la Diputación de Albacete y dirigido por el director del Gabinete de Investigación y Difusión Heroica Arqueología y Patrimonio Cultural, Santiago David Domínguez-Solera.

El proyecto se inició en 2023, se ha publicado un libro, elaborado un documental, instaurado una ruta de senderismo hacia el yacimiento desde el pueblo y, con la colaboración de la Junta y el Museo de Albacete, se han hecho dos exposiciones temporales de los materiales arqueológicos recuperados, según ha informado Heroica Arqueología en un comunicado.

Las Cuevas Sepulcrales de Carcelén, destacando la de Pepe/Pedro Roque, son cementerios datados entre finales de la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, hacia el 2400 a.C. También tienen materiales rituales de Época Ibera. Restos siempre muy destacables, de mucha calidad y suntuosidad. Se han descubierto, por ejemplo, piezas de marfil decorativas y cerámica de tipo Dornajos. Sobre el ritual mortuorio, los cadáveres se introducían antes en hoyos, para depositarse finalmente y junto a ajuares en una fosa común.

Llama la atención, por ejemplo, la ausencia de infantiles (por el momento) en el área excavada de la Cueva de Pepe Roque y también de los cráneos. Todo esto, explica Domínguez, son detalles importantes que sirven para ir aproximándonos a prácticas religiosas de hace nada menos que 4400 años de antigüedad.

En concreto, asegura, "nos hablan del tratamiento diferencial que se haría en las prácticas mortuorias a niños y a adultos, el procesado y alteración de los cadáveres durante un rito funerario que comprende varias fases y la consideración simbólica que se les daría a las distintas partes del cuerpo".

Estas cuevas, aunque sufrieron lesiones graves por parte de furtivos, siguen siendo ricas y muy útiles en restos para conoces la Prehistoria Reciente. Pero también las fases más antiguas, puesto que este año se han recuperado algunas piezas de industria lítica, herramientas, elaboradas por Neandertales.

Han de existir niveles de ocupación del Paleolítico a cotas más profundas de la cueva. Se abre, así, un nuevo horizonte de investigación en estos yacimientos. Se está preparando una exposición permanente en el Castillo del Conde de Casal con los restos arqueológicos relevantes de anteriores campañas.