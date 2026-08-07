Arranca en Sigüenza la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader con 15 equipos femeninos

La ciclista Bianca Olympia Norrid-Mortensen imponiéndose en la primera etapa de la Vuelta. - RECAMDER

GUADALAJARA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Sigüenza ha sido este viernes el escenario del inicio oficial de la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader, una cita que durante los próximos siete días convertirá las carreteras de la región en el mejor escaparate para mostrar el patrimonio, los paisajes, la cultura y el potencial del medio rural.

Representantes institucionales, responsables de los Grupos de Desarrollo Rural, patrocinadores, aficionados al ciclismo, vecinos y visitantes han seguido el desarrollo de esta primera etapa en distintos puntos del recorrido, que ha estado dedicada al ciclismo femenino con la participación de 15 equipos femeninos y un centenar de ciclistas, según ha informado la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) por nota de prensa.

La prueba, impulsada por 16 Grupos de Desarrollo Rural junto a Recamder con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Guadalajara, recorrerá más de 1.000 kilómetros distribuidos en siete etapas y pasará por 102 municipios de las cinco provincias hasta el próximo 13 de agosto, consolidándose como un evento deportivo que trasciende la competición para convertirse en una herramienta de promoción del territorio, uniendo deporte y desarrollo rural.

Con salida en Sigüenza y meta en Cifuentes, la etapa de hoy ha permitido mostrar algunos de los paisajes más representativos de los territorios que componen el ámbito de actuación de los Grupos de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, Molina de Aragón- Alto Tajo y FADETA en la provincia de Guadalajara y ha congregado a numerosos aficionados a lo largo del recorrido, confirmando el interés que despierta esta competición.

El pelotón multicolor ha pasado por Barbatona, Estriégana, Alcolea del Pinar, La Hortezuela de Océn, Padilla del Ducado, Riba de Saelices, Saelices de la Sal, Esplegares, Sacecorbo y Canredondo, hasta completar los 77 kilómetros de recorrido en una etapa apasionante.

El presidente de Recamder, Jesús Ortega, ha destacado la participación femenina de este año, puesto que ha duplicado la del año anterior, y ha resaltado que "esta Vuelta es un gran proyecto de promoción del medio rural puesto que está atrayendo a mucha gente y esto contribuye a promocionar el deporte, nuestros paisajes, nuestro patrimonio y nuestra cultura".

Asimismo, ha destacado que "esta Vuelta Ciclista es la única en el mundo que se hace en territorio rural y ha recordado que el año pasado el ganador de esta Vuelta Ciclista también fue después campeón de España, lo que demuestra la importancia deportiva de esta prueba".

Por último, ha agradecido la implicación de todos los patrocinadores, ayuntamientos, Junta de Comunidades y Grupos de Desarrollo Rural "porque sin ellos, hoy no estaríamos aquí".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha calificado esta Vuelta Ciclista como un "evento importantísimo para la región, pero sobre todo, para el medio rural" y ha añadido que en un territorio eminentemente rural como es Castilla-La Mancha "va a contribuir a fortalecer la generación de riqueza, el patrimonio, la consolidación del emprendimiento en el medio rural y la oportunidad de seguir viviendo en nuestros pueblos".

Además, ha incidido en que las dos etapas femeninas reflejan el compromiso del gobierno regional con la igualdad y ha apuntado que "esta vuelta ciclista es un ejemplo de cooperación de multitud de administraciones públicas y de entidades".

En este sentido, ha confiado en que la Vuelta Ciclista siga creciendo en participación y que trascienda más allá de las localidades por donde va a pasar.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha recordado que "el objetivo principal de esta Vuelta Ciclista es promocionar el deporte, nuestros pueblos, nuestras comarcas y generar actividad económica, uno de los objetivos prioritarios que tienen los Grupos de Desarrollo Rural".

En este sentido, ha señalado que la institución provincial colabora con estas iniciativas porque son importantes para generar actividad en el medio rural.

La alcaldesa de Sigüenza y presidenta del Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, ha resaltado que su municipio triplica la población en esta época del año y ha recordado que tras sufrir el incendio que ha afectado a la Sierra Norte, ahora toca mirar al futuro con medidas de recuperación y rehabilitación, pero también con el ocio, la cultura y el deporte.

Por último, el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros, se ha mostrado "muy satisfecho de que el ciclismo esté presente en el medio rural y en todos los municipios de la región" y ha deseado que las ciclistas y los equipos disfruten de la carrera y tengan buenos resultados".

La ganadora de la etapa ha sido Bianca Olympia Norrid-Mortensen, del equipo Grupo Eulen-Amenabar, que ha completado la etapa con un tiempo de 2:01:17.

La ciclista ha recibido el trofeo de manos del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

La segunda clasificada ha sido Leyre Almena Requena, de Cantabria Deporte-Rio Miera, que ha recibido el trofeo de manos del presidente de Recamder, Jesús Ortega.

Por su parte, la tercera clasificada ha sido Tamara Seijas Fernández, del equipo Team FARTO-KIROOT, que ha recibido el galardón de manos del alcalde de Cifuentes, Marco Antonio Campos.

En la clasificación general, la ciclista Bianca Olympia Norrid-Mortensen ha recibido el maillot blanco que patrocina Campo y Alma, de manos del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández.

Por su parte, Adriana Alguacil, se ha convertido en la mejor castellanomanchega y ha recibido el maillot verde de Globalcaja, que le ha sido entregado por la directora general del Instituto de la Mujer, María Teresa López.

El primer puesto de la clasificación de montaña ha sido para Maite Urteaga, que ha recibido el maillot azul de Tendilla (Cárnicas Muñoz Sánchez) de manos de uno de los representantes de la empresa, José Muñoz.

El liderazgo de la clasificación de metas volantes ha sido para Yelizaveta Sklyarova, que ha recibido el maillot rojo carmesí de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de manos del viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles.

En cuanto a la clasificación por puntos, la ganadora ha sido Bianca Olympia Norrid-Mortensen, que ha recibido el maillot amarillo patrocinado por Industria Cárnica Loriente, de manos de la secretaria de FADETA, Helena Cabellos.

Por último, la ganadora sub-23 también ha sido Bianca Olympia Norrid-Mortensen, que ha recibido el maillot rosa patrocinado por Recamder de manos del presidente del Grupo de Desarrollo Rural Molina de Aragón- Alto Tajo, Jesús Alba.

La competición continuará mañana con la segunda etapa femenina, que unirá Sacedón y Beteta, antes de recorrer el resto de provincias de Castilla-La Mancha hasta finalizar el próximo 13 de agosto en Manzanares.

La II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader cuenta con el patrocinio de Globalcaja, Campo y Alma, Cárnicas Muñoz Sánchez e Industrias Cárnicas Loriente, además del apoyo y colaboración de los 14 ayuntamientos que acogen alguna de las salidas o llegadas de las etapas, concretamente, los ayuntamientos de Sigüenza, Cifuentes, Sacedón, Beteta, Tarancón, Quintanar del Rey, Tarazona de la Mancha, Agramón, Torre de Juan Abad, Almadén, Argamasilla de Calatrava, Herencia, Tembleque y Manzanares.

En esta segunda edición, participan un total de 38 equipos y unos 228 ciclistas de las categorías élite, sub-23 y femenina, procedentes de toda España y de diversos países como Portugal, Francia, Italia, Uzbekistán, Dinamarca, Kazajistán, Eslovenia, Estados Unidos, entre otros.