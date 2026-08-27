Arranca la XXXIX edición de la Feria de Artesanía de Cuenca con 84 expositores y actividades hasta el domingo

Inauguración de la XXXIX edición de la Feria de Artesanía de Cuenca. - DIPUTACION DE CUENCA

CUENCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha inaugurado este jueves la XXXIX Feria de Artesanía de Cuenca, una edición que reúne a 84 expositores, doce más que el pasado año, procedentes de distintos puntos de España y también de Francia, y que llega acompañada de nuevas actividades como música en directo, showcooking, sorteos de obras artesanas, talleres participativos y demostraciones en vivo; todo ello gracias a una mayor inversión por parte de la institución provincial.

La diputada de Ferias, Mayte Megía, ha participado en la inauguración junto con la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; y un nutrido grupo de diputados provinciales, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La responsable provincial ha subrayado que alcanzar las 39 ediciones demuestra que se trata de "una feria totalmente consolidada y referente a nivel nacional", al tiempo que ha remarcado la intención de la Diputación de continuar trabajando para que siga creciendo y, especialmente, "para que sea un apoyo real para nuestros artesanos y artesanas".

Megía ha recordado los buenos resultados registrados en la pasada edición, cuando la feria recibió más de 20.000 visitas y generó un volumen de negocio superior a los 110.000 euros.

Unas cifras que la Diputación aspira a superar este año y que, según la diputada, evidencian la repercusión económica que tiene este sector.

"Queremos seguir creciendo porque nuestra artesanía no solo es cultura, sino que es economía y es futuro para nuestra provincia", ha asegurado Megía.

Una de las principales muestras del crecimiento de la feria es el aumento del número de participantes hasta alcanzar los 84 expositores, doce más que en la anterior edición.

Los artesanos llegan desde diferentes puntos de España y se mantiene además la presencia internacional con un expositor procedente de Francia.

Entre las novedades de esta XXXIX edición destaca la instalación de un stand institucional propio de la Diputación de Cuenca, concebido como un espacio desde el que promocionar no solo la feria, sino también los recursos turísticos, la cultura, el patrimonio y la artesanía de la provincia.

El espacio contará con personal encargado de ofrecer información a los visitantes sobre rutas y recursos turísticos, así como sobre la propia programación de la feria.

La programación mantiene también algunas de las actividades que han tenido una gran aceptación en anteriores ediciones, como los showcooking, realizados junto a la asociación de cocineros, y los talleres participativos, que vuelven tras la buena acogida registrada el pasado año.

A estas propuestas se suma como novedad la música en directo, con la actuación del grupo local Ajito Arriero, ampliando así una programación pensada para atraer a públicos de todas las edades y convertir la visita a la feria en una experiencia para toda la familia.

Otra de las novedades afecta al Premio de la Obra Artesana, cuya cuantía económica se incrementa desde los 1.000 hasta los 1.500 euros.

Además, la convocatoria pasa de contar con un único reconocimiento a establecer tres premios: primero, segundo y tercero.

La obra ganadora del primer premio pasará, como viene siendo habitual, a formar parte de los fondos de la Diputación Provincial, mientras que las obras correspondientes al segundo y tercer premio serán sorteadas entre los visitantes que realicen compras en los stands de la feria por un importe superior a 40 euros.

Las compras que permitan participar en este sorteo deberán realizarse antes de las 12:00 horas del sábado.

Megía ha explicado que estos cambios se han planteado "de la mano de los artesanos" con el objetivo de dar una mayor relevancia al premio y, al mismo tiempo, incentivar las compras y la participación del público.

La apuesta de la institución provincial por esta cita se refleja también en el incremento de los recursos destinados a su celebración.

La XXXIX Feria de Artesanía cuenta este año con un presupuesto de 62.600 euros, 12.000 euros más que en la edición anterior.

"Es una muestra del apoyo que queremos dar desde la Diputación a nuestros artesanos y artesanas", ha señalado la diputada, quien ha incidido en que este respaldo responde a la voluntad de fortalecer un sector que combina tradición, cultura y generación de actividad económica.

Megía ha concluido animando a conquenses y visitantes a acercarse a la feria y disfrutar de sus numerosas propuestas.

"Esperamos que venga muchísima gente, incluso más que el año pasado, y desde la Diputación estamos dispuestos a seguir trabajando y a seguir creciendo en las futuras ediciones", ha finalizado.

APOYO DE LA JUNTA A LA ARTESANÍA

De su lado, Marian López ha reivindicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido cerca de 180.000 euros en ayudas al sector artesano de la provincia de Cuenca desde el inicio de la actual legislatura.

La delegada de la Junta ha explicado que más de la mitad de las ayudas concedidas en estos años se han destinado a la digitalización y promoción del sector, con el objetivo de facilitar que los profesionales puedan dar a conocer sus productos, llegar a nuevos públicos y abrir nuevos canales de comercialización.

Asimismo, ha recordado que la convocatoria correspondiente a 2026 se encuentra actualmente en proceso de resolución. Marian López ha señalado que la provincia cuenta actualmente con 63 artesanos y artesanas con carné oficial, profesionales que "mantienen vivos nuestros oficios tradicionales, pero que al mismo tiempo innovan, crean y saben adaptarse a los nuevos tiempos".