Arsuaga apadrina este viernes el preestreno de 'Homoplastic', nuevo documental del talaverano Julio Pérez del Campo

Homoplastic', primer largometraje documental en solitario del talaverano Julio Pérez del Campo, ganador del Premio Goya en 2019. - JULIO PÉREZ DEL CAMPO

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cine Kinépolis Plaza Mar de Alicante va a acoger este viernes, 19 de septiembre, el preestreno de 'Homoplastic', el primer largometraje documental en solitario del talaverano Julio Pérez del Campo, ganador del Premio Goya en 2019. La proyección contará con la presencia del propio director y del paleontólogo Juan Luis Arsuaga, narrador de la obra.

Rodado en 13 países, Bangladesh, Kenia, Indonesia, Hong Kong y España entre ellos, 'Homoplastic' se adentra en los lugares más transformados por la contaminación plástica, llegando hasta los glaciares de la Antártida.

Desde cementerios de barcos y vertederos hasta arrecifes coralinos enfermos o glaciares antárticos, el documental expone cómo los microplásticos y nanoplásticos se han infiltrado en todos los ecosistemas, y también en el cuerpo humano, informa la productora.

A través de imágenes de gran potencia visual y testimonios científicos, la película muestra los efectos de este material en cetáceos y otras especies marinas y revela investigaciones que confirman la presencia de microplásticos en sangre, placenta y órganos humanos.

"Homoplastic no es solo un documental sobre plásticos; es un espejo en el que mirarnos como especie", afirma Pérez del Campo.

El evento está patrocinado por ECOcero, empresa alicantina referente en soluciones acústicas sostenibles y muy implicada en la problemática medioambiental.

Con presencia en Europa, Latinoamérica y Asia, ha convertido, solo el último año, más de 10 millones de botellas de plástico recicladas en paneles acústicos de diseño.

El preestreno en Alicante marca el inicio del recorrido del documental en festivales internacionales y su posterior distribución en plataformas. Su objetivo es claro: generar conciencia sobre la magnitud de la crisis plástica y abrir un debate urgente sobre nuestro futuro en la llamada era del plástico.

La cita tendrá lugar a las 21.00 horas en el cine Kinépolis Plaza Mar 2 del Centro Comercial, situado a las 21.00 horas en la avenida de Dénia s/n.