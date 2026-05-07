Artes escénicas, exposiciones y visitas en Toledo por el Día del Patrimonio Contemporáneo y la I Noche de los Museos

Presentación de las actividades por el día del Patrimonio Contemporáneo y la I Noche de los Museos. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presentado este jueves junto al concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco la primera edición del día del Patrimonio Contemporáneo y la I Noche de los Museos que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo.

Una apuesta "por la culta de calidad" que pretende desestacionalizar el turismo y ofrecer a toledanos y visitantes "una perspectiva única de la riqueza artística actual de la ciudad", según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La jornada contará con dos modelos de actividades, por un lado, las artes escénicas, con espectáculos de danza en altura, ballet y conciertos en lugares emblemáticos como la puerta de Bisagra, el Tránsito y el paseo de Recaredo, y las denominadas 'Steampunk'.

Se trata de instalaciones de máquinas y artilugios "que conjugan arte y tecnología" y que se ubicarán en el paseo de Recaredo, en el museo de Santa Cruz, en la plaza del Ayuntamiento y en San Juan de los Reyes, "una forma de unir el pasado con el presente a través de la ciudad del ingenio de Juanelo Turriano", ha apuntado el alcalde.

Por otro lado, se han diseñado itinerarios específicos para descubrir la arquitectura y escultura contemporánea de la ciudad, con dos rutas que recorrerán desde el Remonte Mecánico de La Granja y el Museo Victorio Macho, hasta el Palacio de Congresos El Greco y el Corral de Don Diego.

Velázquez ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la puesta en valor de un patrimonio que a menudo queda a la sombra de los monumentos históricos que atesora la ciudad, "Toledo tiene un patrimonio impresionante, pero no podemos conformarnos con conservarlo y protegerlo, hay que amplificarlo y convertirlo en una herramienta para generar cultura contemporánea", ha señalado.

El alcalde ha hecho especial hincapié en que esta programación está diseñada "sobre todo para los vecinos", y es que, según ha explicado el alcalde, "los datos avalan que estas actividades las disfrutan fundamentalmente los toledanos, que también hacemos turismo en nuestra propia ciudad", y ha agradecido especialmente la colaboración de los museos de titularidad estatal, autonómica y privada, que se han sumado a la iniciativa.

Por su parte, José Manuel Velasco ha explicado que con estas actividades se busca "fijar fechas en el calendario que permitan mover el flujo de personas por diferentes ejes de la ciudad, desde la Judería hasta Recaredo o la Cuesta de las Armas".