'Artesana 2026' abre sus puertas en Albacete para mostrar el talento, la creatividad y los oficios de la tierra

Inauguración de 'Artesana 2026'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha inaugurado en Albacete 'Artesana 2026', una cita plenamente consolidada dentro de la Feria de Albacete y un gran escaparate para mostrar el talento, la creatividad y los oficios que forman parte de la identidad de esta tierra.

La diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, ha participado en la apertura junto al alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta, Nicolás Merino; y la presidenta de la Asociación Profesional de Artesanos de Albacete, Ana Úbeda, además de representantes de la IFAB y del sector, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

'Artesana 2026' reúne 56 expositores llegados desde distintos puntos de España en unos 600 metros cuadrados de los Ejidos del Recinto Ferial y permanecerá abierta, con entrada gratuita, hasta el próximo 17 de septiembre.

Raquel Ruiz ha puesto especialmente en valor el peso de la provincia en esta edición, con 16 expositores de Albacete capital y de distintos municipios, reivindicando que esta presencia vuelve a demostrar que "la Feria de Albacete no es sólo la Feria de la ciudad, sino la Feria de toda la provincia".

La diputada ha animado a quienes estos días pasan por el Recinto a entrar en 'Artesana', conocer a sus profesionales y, especialmente, comprar: "Aquí podemos encontrar verdaderas joyas de arte, piezas que llevan la seña de identidad de nuestra provincia, de nuestra región y de toda España, cada una con el talento, la creatividad y, sobre todo, la autenticidad de quien la ha hecho".

En este sentido, ha deseado una gran Feria y buenas ventas a sus protagonistas, recordando que Albacete es una ciudad que tradicionalmente "acoge a los artesanos con los brazos abiertos" y poniendo en valor la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación, a través de la IFAB, con "un sector empresarial y productivo muy importante para nuestra provincia".

Precisamente, los datos trasladados durante la inauguración reflejan el "buen momento" que atraviesa la actividad artesana. La provincia cuenta actualmente con 170 artesanos y artesanas, 221 carnés y 50 oficios reconocidos, tras experimentar un crecimiento del 21% respecto al pasado año, según ha detallado Nicolás Merino, quien ha destacado también su capacidad para generar actividad en el medio rural y contribuir frente a la despoblación.

Una evolución que también se deja sentir en 'Artesana'. Ana Úbeda ha explicado que entre la representación albaceteña de este año se incorporan sectores como la cerería y la forja, junto al vidrio, la cerámica, la cosmética natural o la elaboración de abanicos, entre otros oficios.

La presidenta del colectivo ha celebrado además la incorporación de nuevos artesanos y artesanas jóvenes, con el objetivo de garantizar el relevo y que "el legado artesano no se pierda", y ha avanzado la intención de incorporar en próximas ediciones talleres demostrativos que permitan al público contemplar en directo cómo se desarrollan estos oficios.

Úbeda ha invitado así a quienes disfruten de la Feria de Albacete a entrar en 'Artesana', que ha definido como "un oasis de calma y tranquilidad" en pleno Recinto Ferial, donde detenerse y apreciar el trabajo y el tiempo que hay detrás de cada pieza.

La muestra combina esa renovación con algunos de los oficios más estrechamente vinculados a la identidad albaceteña, especialmente la cuchillería, junto a propuestas de joyería, cerámica, madera, vidrio, textil, marroquinería o cosmética natural.

Con esta nueva edición, 'Artesana' vuelve a hacer de la Feria de Albacete un escaparate nacional para un sector que conjuga tradición, innovación, actividad económica y futuro, y que encuentra durante estos diez días una oportunidad privilegiada para acercar directamente sus creaciones a los millones de personas que disfrutan de la ciudad.