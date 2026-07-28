Arturo Martínez Barambio será el pregonero de las fiestas de San Julián 2026

Prfesentación fiestas de San Julián - AYTO CUENCA

CUENCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músico y empresario Arturo Martínez Barambio, responsable de la tienda de música Musical Ismael, será el pregonero de las fiestas de San Julián 2026 de Cuenca.

"Es una persona que forma parte de la historia de la ciudad a pesar de su edad", ha subrayado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, en la presentación de Martínez Barambio, que ya fue pregonero de San Mateo en 2010.

El alcalde ha desvelado también los ganadores de los premios Ciudad de Cuenca. Además del ya confirmado al empresario taurino Maximino Pérez a la trayectoria profesional, se unen Juan Ignacio Lillo, técnico de deportes de la Diputación de Cuenca; María Obdulia Hervás, de la Peluqueria Luly; la Asociación de Amigos de la Lectura de Cuenca; la cantante Clara Serrano; el diseñador Eduardo 'Señorito' Ortega y la labor social a Ramón Page, párroco de la Fuente del Oro.

(Habrá ampliación)