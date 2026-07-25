Arzobispo de Toledo expresa su "cercanía" a los afectados por los incendios forestales y anima a la "oración confiada"

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que ya ha calcinado unas 32.000 hect - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha manifestado su "cercanía" a todos los afectados por los graves incendios forestales que están afectando a diversas zonas de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y de manera especial a los que se han desarrollado en distintos lugares de la Archidiócesis de Toledo.

"En estos momentos de incertidumbre y sufrimiento", el arzobispo toledano ha animado a toda la comunidad diocesana a elevar una "oración confiada" al Señor por las personas evacuadas, por quienes han perdido bienes o viven con preocupación la evolución del fuego.

En un comunicado, también ha expresado su sincero agradecimiento a los profesionales y voluntarios que, "con generosidad y entrega", trabajan "sin descanso" en las labores de extinción y protección de la población.

"Encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María y de Santiago apóstol a todos los afectados, pidiendo al Señor el don de la fortaleza, la esperanza y la pronta recuperación de las zonas dañadas", termina el comunicado.