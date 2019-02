Arzobispo de Toledo sobre la pederastia: "No basta con arrepentirse, tiene que desaparecer"

Actualizado 20/02/2019 11:17:24 CET

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha asegurado que no le preocupa solo que haya eclesiásticos que hayan cometido delitos de pederastia sino que el resto de católicos y cristianos también los hayan cometido porque "el pecado siempre es el mismo", aunque es "evidente" que tiene una significación "fuerte" cuando son eclesiásticos, "pero no deja de ser el mismo pecado y la misma realidad que no basta simplemente con arrepentirse sino que tiene que desaparecer de nuestras comunidades cristianas y de nuestra sociedad".

Así se ha pronunciado el arzobispo, en rueda de prensa, al ser preguntado por la cumbre en el Vaticano sobre abusos sexuales que se celebra entre el jueves 21 y el domingo 24, donde el Papa Francisco reunirá a obispos de todo el mundo.

"El Papa es valiente y ha dicho que hay que llegar hasta el fondo" de esta cuestión, algo con lo que está "absolutamente de acuerdo" el arzobispo de Toledo. "Hay que hacer un esfuerzo mayor" para acabar con esta "lacra" en la Iglesia, "que no es el único lugar donde existe", aunque "para muchos" lo sea. "La pederastia es un problema mundial", ha sentenciado.