El arzobispo de Toledo pide por el "fruto" del viaje apostólico de León XIV a España en la celebración del Corpus

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha deseado este jueves a todos los presentes en la plaza de Zocodover de Toledo un feliz Corpus Christi y ha aprovechado esta solemne celebración para pedir por "el fruto" del viaje apostólico que el Papa León XIV iniciará este fin de semana a España.

"Desde aquí acogemos al Papa que viene en el nombre del Señor. Allí estaremos acompañándolo en todos y cada uno de los lugares" que visite, ha manifestado monseñor Cerro durante la alocución que se realiza tradicionalmente con motivo de la llegada de la procesión y la Custodia de Arfe a este lugar de la ciudad.

Desde ahí ha manifestado que todos se unen a la visita del Papa, ensalzando el lema de este viaje, 'Alzad la mirada', "que no puede ser más hermoso", ha comentado.

Dicho esto, se ha referido al octavo centenario de la Catedral y a su extensión hoy por las calles de Toledo, que estos días especialmente son "una belleza inmensa", aunque "más bella todavía" es su gente, que acoge y vive este misterio.

También ha vuelto a incidir --como durante la homilía pronunciada previamente durante la santa misa en la Catedral-- en el papel de la Eucaristía, que representa a "Jesucristo vivo", un Jesús "que se ha quedado para siempre con nosotros para acompañarnos en nuestra soledad" y para hacerlo en un mundo donde "tantas y tantas personas que viven en tantas y tantas dificultades, problemas, sufrimientos, enfermedades".

"Vamos a pedir especialmente desde aquí que cese todo tipo de guerras, de violencias, de problemas, de dificultades, que pongamos a Jesús en el medio, si queremos que nuestro mundo cambie y que sea verdaderamente una auténtica familia", ha concluido.