Arzobispo Toledo reivindica el servicio a los pobres de Benedicto XVI: "Los ricos están tan llenos que les sobra Dios"

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha reivindicado el servicio a los pobres del fallecido papa Benedicto XVI, convencido de que son los pobres los que "forman parte esencial de la evangelización", pues "los ricos están tan llenos, que les sobra Dios y todo lo demás".

Esta ha sido uno de los tres pilares que el primado de España ha destacado del difunto pontífice durante la homilía de la misa funeral que ha presidido en la Catedral toledana, y en la que le han acompañado el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco Cesár García Magán, y del arzobispo emérito de Toledo, Braulio Rodríguez, así como de un nutrido grupo de clérigos, sacerdotes, autoridades diocesanas y del Cabildo catedralicio.

"El papa Benedicto XVI es el papa de los pobres. Por eso se ha entendido tan bien con Francisco, no ha habido ningún problema. Es la continuidad total y absoluta. Era un hombre cercano al pueblo y de los pobres, que son los preferidos de Jesús y los únicos que se abren al mensaje de Dios. Los ricos nunca se abren al mensaje de Dios. Están tan llenos que les sobra Dios y todo lo demás", ha asegurado el arzobispo toledano.

"Solo las personas que encuentran en su corazón una pobreza pueden abrirse al misterio del amor de Dios. No se puede evangelizar si no vivimos un servicio a los más pobres. Los pobres forman parte esencial de la evangelización, de la buena noticia a los que sufren", ha abundado.

Además de su cercanía a los pobres, Cerro Chaves ha destacado que Benedicto XVI fue un "hombre que ha profundizado en la teología" y lo ha hecho de "rodillas". "Alguien que ha profundizado en lo que significa la teología tiene que ser de rodillas. Sino, no tiene nada que transmitir".

"Transmiten a Cristo no los que más saben, si no los que más viven porque lo han saboreado y esa es la experiencia que tenemos con Ratzinger", ha defendido Cerro Chaves que ha recordado diferentes momentos vividos con el Papa fallecido, como el cursillo que hizo en Roma cuando fue nombrado obispo de Coria-Cáceres.

"Se le veía una persona auténtica, que estaba de corazón, no estaba de paso", ha dicho el arzobispo primado, que también ha puesto en valor "su humildad profunda, su fe, esperanza y caridad". "Une como nadie caridad y verdad, porque lo que dice lo ha experimentado y eso no se improvisa".

"No tiene miedo a dialogar con el hombre de nuestro tiempo porque, como dice Francisco, solo tienen miedo al diálogo los que no están convencidos de lo que dicen y no son coherentes con lo que viven. Es ese diálogo que se pone en lugar del otro, y en el Concilio Vaticano II dijo una cosa de una luminosidad que no deberíamos olvidar nunca: hablaba de continuidad sin ruptura, que es lo que es la Iglesia siempre, si hubiera habida ruptura seria otra iglesia", ha destacado el arzobispo toledano, que ha concluido pidiendo el descanso en paz para "un servidor bueno y fiel".

El toque de campanas daba inicio a la misa funeral en el templo primado toledano, a la que también han acudido la viceconsejera de Relaciones Institucionales del Gobierno regional, Margarita Sánchez, el presidente del PP en la región, Paco Núñez, la alcaldesa, Milagros Tolón, así como otros representantes de la sociedad civil toledana.