El arzobispo de Toledo ante la tragedia en Venezuela: "No podemos permanecer indiferentes ante tanto sufrimiento"

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves - ARZOBISPADO DE TOLEDO

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, se ha dirigido a la comunidad diocesana para hacer un llamamiento de ayuda y cooperación con el pueblo de Venezuela, a raíz de la situación "drástica" que vive este país tras los terremotos sufridos en los últimos días. "No podemos permanecer indiferentes ante tanto sufrimiento", advierte.

"Las noticias que "nos llegan desde Venezuela han llenado nuestro corazón de profundo dolor. Desde la Archidiócesis de Toledo queremos expresar nuestra cercanía y oración al querido pueblo venezolano, especialmente a quienes viven estas horas marcadas por el miedo y el dolor", asegura el arzobispo toledano en su escrito.

Cerro Chaves ha expresado su cercanía fraterna a la Iglesia que peregrina en Venezuela, a sus obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles. "Ellos están siendo presencia de Cristo en medio de la tragedia".

También ha querido agradecer el trabajo generoso de los equipos de rescate, del personal sanitario, de los voluntarios y de tantas personas. "Allí donde hay una mano tendida, allí está Dios actuando".

"Nuestra Archidiócesis de Toledo se une a la oración. Pedimos al Señor que conceda fortaleza a quienes han perdido a un ser querido, esperanza a quienes viven la angustia y consuelo a todos los afectados", continúa el arzobispo.

"La oración siempre nos conduce a la caridad. No podemos permanecer indiferentes ante tanto sufrimiento. Cada gesto de ayuda es un signo del amor de Cristo. Cada donativo es una forma concreta de abrazar a quienes hoy más nos necesitan".

Es por ello que ha invitado a todas las parroquias, comunidades religiosas, movimientos y fieles de la Archidiócesis a colaborar generosamente con la campaña de emergencia que Cáritas Diocesana de Toledo pone a disposición de todos para hacer llegar ayuda a las víctimas de esta tragedia. "Que nuestra solidaridad sea un reflejo del Evangelio y una expresión viva de la comunión entre los pueblos".