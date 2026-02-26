Asaja Ciudad Real pide la revisión de dotaciones de agua para regantes en base a la situación real de embalses

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con el inicio inminente de la campaña de riegos, Asaja Ciudad Real reclama una revisión de las dotaciones de agua para los regantes, acorde con la realidad actual de los embalses y acuíferos.

"Los agricultores necesitan certidumbre, seguridad jurídica y disponibilidad suficiente para poder planificar sus cultivos y garantizar producciones estables y de calidad", ha demandado la organización en nota de prensa.

Asimismo, el nuevo Comité Ejecutivo de Asaja Ciudad Real tiene previsto mantener en breve una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para abordar los asuntos "que son de primer nivel para nuestros agricultores".

La organización trasladará directamente sus reivindicaciones en materia de dotaciones, mantenimiento de infraestructuras y planificación de nuevas obras, con el objetivo de abrir una etapa de diálogo efectivo y soluciones concretas.

Asaja subraya que el agua no es un asunto ideológico, sino estratégico. "Es una cuestión de Estado que requiere responsabilidad, altura de miras y compromiso político. No se puede seguir posponiendo decisiones clave, ni dilatando inversiones imprescindibles para el desarrollo del medio rural", ha aseverado.