Asaja exige para Castilla-La Mancha las mismas medidas que otras regiones tras las borrascas

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha pedido que el sector agrario y ganadero de la región reciba el mismo trato que otras comunidades afectadas por las recientes borrascas. De ahí que reclame medidas y ayudas "extraordinarias y urgentes para agricultores y ganaderos que han sufrido graves daños a causa de las lluvias intensas, el viento y los desbordamientos de los ríos en la región".

En nota de prensa, la organización agraria ha subrayado que los productores castellanomanchegos merecen acceder a estas medidas ya que la climatología excepcional ha afectado de manera generalizada al campo de la región, especialmente en el olivar, que se ha convertido en el cultivo más castigado.

Tras asegurar que también se han registrado importantes pérdidas en frutos secos, hortícolas, maíz, cultivos herbáceos y ganadería, dicen que a eso se suma los daños en las infraestructuras agrarias y ganaderas y en los cauces de ríos y arroyos.

En este contexto, la organización agraria ha pedido responsabilidad tanto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como al delegado del Gobierno en la región a quienes ha remitido un escrito planteando un conjunto de medidas urgentes y necesarias para paliar las pérdidas sufridas por los agricultores y ganaderos. Todo ello acompañado de un informe técnico preliminar que recoge los daños ocasionados en el campo y las principales comarcas afectadas.

Asaja insiste en que la región "no puede quedar al margen" de las ayudas extraordinarias recientemente aprobadas para otras comunidades, ya que "la situación generada por el tren de borrascas ha provocado un escenario de pérdidas económicas y productivas muy importantes, con consecuencias directas en la planificación agronómica y en el cumplimiento de los requisitos de la PAC, además de afectar a infraestructuras, caminos, redes de riego e instalaciones de las explotaciones".

Por ello, ha insistido en que resulta imprescindible que las Administraciones actúen con rapidez, implementando medidas económicas urgentes, flexibilizando los requisitos de la PAC, reforzando la limpieza y el mantenimiento de cauces y promoviendo infraestructuras hidráulicas capaces de evitar futuras catástrofes.

Asaja ha reclamado también la exención del IBI rústico y una reducción fiscal, así como la revisión de los seguros agrarios para que se adapten a la realidad productiva actual con rendimientos asegurables adecuados, reducción de franquicias y agilidad en el pago de indemnizaciones.

No obstante, Asaja Castilla-La Mancha ha aconsejado a los agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños que los notifiquen a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) correspondiente para proceder a su declaración.

ZONAS AFECTADAS

En Albacete, las zonas más afectadas se concentran en la Sierra de Alcaraz, la Sierra del Segura y los Campos de Hellín donde el olivar ha sufrido graves daños tanto por el viento como por el exceso de agua.

Sostienen desde Asaja que en Balazote las inundaciones han comprometido explotaciones situadas en áreas bajas cercanas a cauces mientras que la caída de árboles y los destrozos en tejados, vallados y naves complican aún más la recuperación.

En Ciudad Real, las comarcas más castigadas han sido Montes Norte con municipios como Malagón, Fuente El Fresno, El Robledo y Fernán Caballero y Campo de Montiel en la zona limítrofe con Andalucía.

Los daños se han concentrado en olivar, cereal, pistacho, ajo y ganadería además de generar problemas de acceso a las fincas. Por su parte, La Mancha ha registrado un impacto más moderado.

En Cuenca, en la comarca de La Alcarria y áreas cercanas al pantano de Alarcón, la persistencia de la lluvia y los fuertes vientos han retrasado la recogida de la aceituna y han aumentado la caída y deterioro del fruto.

Difícil acceso a las parcelas de Guadalajara, sobre todo en las vegas del Henares y del Bornova, donde las borrascas han afectado con especial incidencia en el maíz. También peligran algunas hectáreas de espárrago verde debido a las inundaciones de las parcelas.

En Toledo, los daños provocados por las borrascas muestran una gran diversidad según las comarcas, con fuertes afectaciones en ganadería, cultivos herbáceos, olivar y pistacho en las comarcas agrarias de La Jara, Oropesa, Talavera, Almorox, Torrijos y Ribera del Tajo, donde se registran problemas de encharcamiento, sanidad vegetal y acceso a las explotaciones, mientras que en Montes de Toledo-Los Yébenes los perjuicios se concentran en el olivar, con importantes pérdidas de aceituna por viento y agua.

En la comarca de La Mancha el olivar también presenta daños significativos asociados principalmente al viento y, en la comarca de La Sagra, los cultivos hortícolas han resultado muy afectados debido a inundaciones y exceso de humedad.