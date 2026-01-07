Asaja C-LM acuerda continuar las movilizaciones iniciadas el año pasado para defender a un sector "totalmente amenazado"

Archivo - El presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de Asaja Castilla-La Mancha ha acordado en la reunión mantenida este miércoles continuar las movilizaciones iniciadas el año pasado para defender a un sector que "está totalmente amenazado por las políticas económicas y comerciales que rigen su futuro".

La Organización Agraria ha señalado que la propuesta que la Comisión Europea presenta hoy a los ministros de Agricultura, aunque incluye mejoras como un incremento potencial de 45.000 millones de euros para agricultura o la apertura de 48.700 millones de euros del Fondo Rural para medidas agrícolas, son fondos de carácter voluntario para los Estados miembros, lo que introduce "un riesgo real de desigualdad y fragmentación del mercado único".

En este sentido, Asaja reclama que cualquier refuerzo presupuestario para la PAC sea obligatorio y exclusivo para la agricultura. "La PAC no es una ayuda al agricultor y al ganadero, es una garantía para el consumidor, que se traduce en alimentos seguros, sostenibles y asequibles", señala en nota de prensa.

Según la Organización Agraria, el 16 de julio de 2025 cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MPF) post 2027, con un recorte del 22 por ciento para el presupuesto agrario, fue el punto de partida para que el sector iniciara una movilización permanente en contra de una reducción del presupuesto "inaceptable", tendiendo en cuenta la inestabilidad geopolítica, la presión arancelaria y la creciente inseguridad alimentaria.

"Desde entonces hasta ahora, ni los eurodiputados en las sesiones plenarias de octubre ni el Consejo europeo de diciembre han sido capaces de echar para atrás una propuesta que se carga la soberanía alimentaria de Europa, como así lo hicimos saber los más de 10.000 agricultores y cientos de tractores procedentes de los 27 Estados miembros en la manifestación del día 18 de diciembre en Bruselas para defender una Política Agrícola Común (PAC) fuerte, con financiación suficiente y presupuesto propio, y para exigir acuerdos comerciales justos y recíprocos que no comprometan la viabilidad de las explotaciones agrarias", asegura el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda.

Asaja Castilla-La Mancha ha señalado que al sector agrario le sobran los motivos para estar en la calle porque "se está poniendo en jaque la viabilidad de las explotaciones agrarias", no solo por las acciones europeas sino por las políticas del Gobierno de Castilla-La Mancha que atentan contra el modelo productivo que es necesario para garantizar una agricultura viva y profesional cuyo futuro pasa por una defensa acérrima del agua.

En este sentido, Fresneda ha subrayado que "no se puede legislar de espaldas a la realidad de nuestros agricultores y ganaderos con medidas, en ocasiones populistas, pero que, en la práctica, apenas contribuyen a mejor la rentabilidad de sus explotaciones agrarias y ganaderas".

En el ámbito ganadero, Asaja Castilla-La Mancha ha advertido de la "delicada" situación que atraviesa el sector, condicionada por una falta de rentabilidad estructural, el descenso del censo ganadero --especialmente en ovino y caprino--, una excesiva carga burocrática y crecientes problemas de sanidad animal. La organización agraria también ha criticado la falta de previsión de la Consejería de Agricultura, a la que acusa de una gestión "deficiente" de las enfermedades y de insuficiencia de ayudas para compensar los daños sufridos por los ganaderos.