Asaja C-LM cree que las ayudas para daños en cultivos por conejo se quedan "cortas" y llegan "tarde"

Conejo - JCCM

TOLEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha criticado las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños ocasionados por el conejo de monte en los cultivos agrícolas, publicadas este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), por su "deficiente calidad técnica" y por considerar que la medida "llega tarde y se queda claramente corta ante la magnitud del problema que están sufriendo los agricultores de la región".

La organización agraria recuerda que estas ayudas fueron anunciadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible en el mes de marzo, por lo que han transcurrido varios meses hasta la publicación de las bases reguladoras. Para Asaja Castilla-La Mancha, este retraso evidencia que "la Consejería no ha hecho los deberes con la rapidez y la dimensión que exigía un problema que lleva tiempo golpeando a las explotaciones agrarias", según ha informado Asaja en nota de prensa.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha destacado que la presión ejercida por la organización agraria está consiguiendo que se produzcan avances, pero advierte de que "todavía queda mucho por hacer". "Estamos en el camino y estamos consiguiendo que se den pasos, y eso hay que reconocerlo. Pero no podemos conformarnos con una solución que ya se aplicó hace años y que no funcionó. Y, además, seguimos dejando al agricultor que pague de su bolsillo una parte importante de un problema que no ha generado. La respuesta tiene que ser mucho más ambiciosa y estar a la altura de la gravedad del problema", ha manifestado.

Estas ayudas establecen una intensidad del 70% de los gastos subvencionables, con un límite de inversión de 14.500 euros. Para Asaja Castilla-La Mancha, este porcentaje es "insuficiente". La organización agraria había reclamado que se incrementaran las partidas presupuestarias destinadas a estas ayudas con el objetivo de elevar la intensidad hasta cubrir el 100% de la inversión necesaria, tanto en los sistemas de protección para cultivos leñosos como en las mallas para cultivos herbáceos.

"Estamos hablando de inversiones que el agricultor tiene que realizar para proteger sus cultivos frente a unos daños provocados por una situación que no ha generado él", señala Fresneda.

De hecho, Asaja Castilla-La Mancha ha advertido "reiteradamente" de que el mayor problema se concentra en las vías de comunicación y en los cauces de ríos y arroyos, donde se localizan numerosas zonas de refugio y proliferación del conejo. Por ello, la organización agraria considera "prioritario" que las administraciones competentes, incluidas ADIF, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las confederaciones hidrográficas, actúen sobre sus respectivas infraestructuras, instalando un vallado perimetral técnico y de alta resistencia en las vías de comunicación, no solo en las autovías autonómicas, sino también en las autovías y carreteras nacionales, así como en humedales, lagunas y, especialmente, en las ZEPA.

Además, Asaja Castilla-La Mancha critica asimismo que las bases establezcan que únicamente serán subvencionables las actuaciones realizadas después del levantamiento del acta de no inicio. La organización agraria había solicitado que las ayudas tuvieran carácter retroactivo para las inversiones realizadas durante este año, precisamente para evitar que quedaran fuera aquellos agricultores que, ante la gravedad de los daños, se habían visto obligados a adoptar medidas de protección antes de que la administración publicara las bases.

La organización agraria también considera necesario revisar el ámbito territorial de aplicación de las medidas, ya que todavía existen municipios afectados por los daños del conejo que no están incluidos en las comarcas declaradas de emergencia cinegética. Asaja Castilla-La Mancha señala expresamente los casos de Hita y Molina de Aragón, en Guadalajara, y Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, entre los municipios que deben ser tenidos en cuenta.

PLAZO DE SEIS MESES

Igualmente, Asaja Castilla-La Mancha ha criticado el plazo de hasta seis meses para resolver las solicitudes, así como que se excluyan las parcelas con usos Sigpac de pasto permanente con arbolado, pasto arbustivo y pastizal, impidiendo actuar sobre zonas donde se concentran muchos de los refugios del conejo.

También considera que la autorización previa para eliminar majanos añade más burocracia y dilata una solución que debería ser inmediata, además de que deja sin concretar algunos aspectos esenciales de los vallados.

"Estamos ante unas bases reguladoras de escasa calidad técnica. Se han publicado unas ayudas que probablemente el agricultor no llegue ni a cobrar", advierte Fresneda.

Por estos motivos, Asaja Castilla-La Mancha considera que la publicación de estas bases no modifica la necesidad de seguir reivindicando una solución de mayor alcance y mantiene la convocatoria de manifestación prevista para el 6 de octubre en Toledo.

Asaja Castilla-La Mancha ha advertido de que seguirá trabajando para que se pongan en marcha "todas las medidas necesarias" para abordar de forma integral el problema del conejo, tal y como trasladó en la Mesa Regional del Conejo, donde presentó un paquete de 18 propuestas que incluye la puesta en marcha de nuevos métodos de control, el refuerzo de las ayudas económicas y el blindaje y mantenimiento de las infraestructuras que actualmente actúan como focos de proliferación, con el objetivo de reducir las pérdidas que está sufriendo el sector agrario.

Asimismo, Asaja Castilla-La Mancha mantiene abiertos los trámites ante la Fiscalía para conseguir una respuesta que permita garantizar una cobertura real de los daños a través de los seguros agrarios, al tiempo que no descarta acudir a la justicia ordinaria para exigir, en su caso, la depuración de las responsabilidades que pudieran corresponder y se abra una investigación o se practiquen las diligencias necesarias para determinar la realidad y el alcance de una situación que la organización viene denunciando desde hace más de dos décadas.

"Asaja Castilla-La Mancha está en el camino y estamos consiguiendo cosas porque llevamos años insistiendo y poniendo este problema encima de la mesa. Pero no vamos a vender como una solución definitiva algo que no lo es. El agricultor necesita una respuesta completa, y mientras no la tengamos, seguiremos reivindicando, seguiremos con los trámites ante Fiscalía y nos manifestaremos el 6 de octubre en Toledo", ha concluido Fresneda.