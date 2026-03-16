Asaja C-LM pide al Gobierno regional flexibilizaciones en la PAC para los afectados por incidencias climáticas

El presidente de Asaja, José María Fresneda, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha exigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural "medidas reales" de flexibilización en la PAC, similares a las ya aplicadas en otras regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Madrid, donde afirman que los gobiernos autonómicos han aprobado y publicado en sus respectivos boletines oficiales modificaciones normativas para facilitar el cumplimiento de determinados requisitos a los agricultores afectados por inundaciones y otras incidencias climáticas.

La organización agraria denuncia en nota de prensa que, si no se aprueban estas medidas, los agricultores y ganaderos de la región "van a competir en desventaja en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) respecto a los productores de otras comunidades autónomas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos".

Asaja Castilla-La Mancha lamenta que la Administración regional "considere suficiente" el protocolo que quiere poner en marcha y "lo justifique diciendo que la campaña de la PAC está muy avanzada para introducir cambios". En este sentido, la organización agraria ha criticado que el protocolo "es una herramienta que no atribuye una verdadera garantía jurídica".

Además, ha recordado que el pasado 19 de febrero remitió un escrito al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y que el 5 de marzo volvió a trasladarle la necesidad "urgente" de adoptar estas medidas de flexibilización.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha reprochado que el consejero "no mire por el agricultor de Castilla-La Mancha, para que juegue con las mismas reglas que sus vecinos, no con más burocracia y restricciones, cuando los fenómenos meteorológicos adversos han sido similares.

"En Andalucía o en Extremadura habrá municipios que se han inundado y otros que no, igual que aquí, pero allí todos los agricultores tienen las mismas reglas y para todos se aplican las flexibilidades. Aquí, el protocolo obliga al agricultor a identificar y justificar individualmente las zonas dañadas por inundaciones mediante croquis o fotografías georreferenciadas", ha añadido.

Fresneda ha recordado que la Consejería de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural solo tiene una función, "gestionar de forma eficaz, no anunciar cosas que no puede cumplir y caer en la demagogia".

Por otro lado, la organización agraria ha advertido, además, de que la falta de flexibilidades está obligando a muchos agricultores a realizar un "laboreo innecesario" para cumplir con los requisitos de la PAC, incluso cuando las condiciones del suelo, ni edáfica ni climatológicamente, son las adecuadas.

En un contexto de "elevados costes de producción", Asaja considera que estas exigencias "pueden obligar a realizar labores que no tienen sentido agronómico y que difícilmente permitirán que el cultivo complete su ciclo productivo".

PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA GESTIÓN DE LA PAC

Por último, Asaja ha incidido en los "graves problemas técnicos" que se están registrando en las herramientas oficiales de gestión de la PAC durante la presente campaña y ha criticado que "la Administración exija plazos y obligaciones si las herramientas oficiales no funcionan".

En particular, la organización ha denunciado que la SGA App, necesaria para realizar las fotografías georreferenciadas que sirven como evidencia digital para justificar y validar las declaraciones de la PAC y los ecorregímenes, presenta "importantes fallos de funcionamiento".

A ello se suma que el programa oficial para tramitar las solicitudes en Castilla-La Mancha, el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), funciona "con gran lentitud" y registra "constantes bloqueos".

Por ello, Asaja Castilla-La Mancha exige a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que solucione "con urgencia" estos problemas técnicos que se repiten todos los años, refuerce los recursos del sistema y garantice que los expedientes de agricultores y ganaderos puedan tramitarse con normalidad y sin poner en riesgo el cobro de sus ayudas.

MEDIDAS CONTRA LOS CONEJOS

Por otra parte, Asaja Castilla-La Mancha también ha reclamado medidas específicas para los agricultores afectados por daños provocados por fauna cinegética, especialmente conejos, "que en muchas explotaciones impiden el desarrollo normal de los cultivos".

Hace un mes la organización también trasladó al consejero la necesidad de adaptar los controles administrativos y crear mecanismos de protección para aquellos agricultores acogidos a ecorregímenes que no pueden justificar el cumplimiento de sus compromisos debido a estos daños.

"Sin embargo, la respuesta de la Administración ha sido, nuevamente, que los agricultores documenten la situación mediante fotografías geolocalizadas para después acreditar que el cultivo no ha nacido por los daños causados por los animales", lamentan desde la organización agraria. Todo ello "sin que exista hasta el momento una normativa específica que respalde unas flexibilizaciones".