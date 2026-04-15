Asaja C-LM pide una Ley de Soberanía Alimentaria y tilda a los ecologistas de "enemigos del modelo europeo"

Asamblea de Asaja Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha cargado contra las organizaciones ecologistas y ha pedido una Ley de Soberanía Alimentaria en Castilla-La Mancha durante su intervención en la clausura de la Asamblea General de la asociación de los agricultores conquenses.

"Todos los que hablan de agricultura sostenible, no sé en qué están pensando, porque para que sea sostenible, tiene que ser rentable", ha apuntado en su discurso un Fresneda que considera que "no puede ser que los garantes de la sostenibilidad sean los ecologistas, que son los enemigos reales del modelo europeo y de Castilla-La Mancha" y que ha propuesto "llevar a los tribunales europeos a quienes propongan mermar la capacidad adquisitiva de los agricultores".

El dirigente agrario ha trasladado a la sociedad que, en estos momentos, "la única forma que tiene Europa de que esto funcione es retrotraernos al por qué se construyó la UE, después de una guerra en la que hacía falta de alimentos". "¿Quién nos los garantiza? ¿Trump? ¿Putin? ¿Los ayatolás?", se ha preguntado.

Fresneda ha calificado de "mentira" el acuerdo de Mercosur y ha señalado que es el productor quien paga siempre las consecuencias de estos tratados internacionales, "porque nunca repercute los costes".

Respecto a la PAC, ha anunciado que van a trasladar su posicionamiento a las Cortes y ha perdido a los tres partidos que se pongan de acuerdo "porque con las cosas de comer no se juega". Del mismo modo, también ha propuesto la creación de una ley regional que garantice la soberanía alimentaria.

Por otro lado, ha calificado de "insuficientes las medidas contra la sobrepoblación de conejos", por lo que ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, más huroneros y más caza nocturna si es necesario.

Sobre este asunto y, en el ámbito de seguros del campo, ha anunciado que "vamos a denunciar a Agroseguro, que es la mayor sinvergonzonería que tenemos en el mundo agrario".

INTERVENCIONES Y RECONOCIMIENTOS

En el apartado de intervenciones, además del vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca, Isidoro Gómez Cavero, que se ha puesto a disposición de los agricultores para todo lo que esté en su mano, ha hablado el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, que ha agradecido a Asaja en general y a José María Fresneda en particular su trabajo con los agricultores de esta tierra, así como a los galardonados en el acto.

Martínez Chana ha manifestado su deseo de que la propuesta inicial de financiación de la PAC "tiene que cambiar" y de que se permita a los agricultores de esta tierra "competir en igualdad de condiciones" respecto a otros mercados.

El presidente de la Diputación también se ha sumado a la petición de soluciones para problemas como el de la población de conejos en la zona de La Mancha y ha recordado que esta institución ya ha puesto una línea de ayudas para las sociedades de cazadores "que cubrirán todos los costes que estén amparados bajo las medidas del Gobierno regional".

El recinto ferial La Hípica ha acogido esta asamblea que ha tenido como momento más emotivo la entrega de los reconocimientos a Asaja, concedidos al periodista Carlos de la Morena, el joven ganadero de San Clemente Cristian Cuélliga, el agricultor de Buenache de la Sierra y miembro de la ejecutiva de Asaja Vicente Caja, la exviceconsejera de Política Agraria Común Gracia Canales y dos reconocimientos, a título póstumo, para el cerealista Urbano Chana, fundador de Chanagar y para Fernando Guijarro, agricultor de Altarejos que también formó parte de la dirección de la organización agraria.