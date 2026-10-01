Asaja niega un acuerdo con la Junta respecto a compatibilizar cosecha con incendios: "Page se precipitó al anunciarlo"

Archivo - El presidente de Asaja, José María Fresneda. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha negado que exista un acuerdo con el Gobierno regional respecto al hecho de compatibilizar los trabajos de cosecha con la prevención de incendios forestales. "No hay ningún acuerdo. Page se precipitó al anunciar que había habido un acuerdo", ha afirmado.

En un vídeo remitido a los medios ha reaccionado Fresneda, después de que este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzara un acuerdo entre su Gobierno y las organizaciones agrarias de la Comunidad Autónoma con el fin de compatibilizar los trabajos de cosecha con la prevención de incendios forestales.

"Ayer se creó una gran confusión entre los agricultores que han padecido tanto por no poder este año cosechar como consideraban que tenían que hacerlo este verano pasado. Nosotros entendemos que ayer el presidente Page se precipitó al anunciar que había habido un acuerdo", ha afirmado.

Sí ha admitido Fresneda que las organizaciones agrarias están trabajando para llegar a un acuerdo con el "único objetivo de que la gente pueda cosechar", una labor que hoy no está garantizada.

Entiende el presidente de Asaja que cuando esté listo el borrador de esta orden el Gobierno regional se la enviará, "para poder negociar los cambios que tiene que haber". "Esto pasa cuando hay movilizaciones. No nos puede distraer esto. Los agricultores no pueden distraerles este tipo de cosas", ha afirmado.

En concreto, ha indicado que esta situación tiene que dar "mucha más fuerza" para movilizarse, por motivos como "poder cosechar, eliminar el problema de los conejos y la caza mayor o luchar para que se pueda regar y nadie nos quite el agua".

Además, Fresneda ha señalado que las organizaciones agrarias quieren una "PAC donde el dinero llegue única y exclusivamente a los agricultores" o mejorar la situación de los precios del gasóleo, que "asfixia" al sector.

"Por lo tanto, no hay acuerdo ni en eso ni en nada y esperemos una gran participación el día 6 en Toledo", ha afirmado Fresneda en referencia a la manifestación convocada por Asaja.