Asaja pide a Junta medidas financieras y fiscales ante la falta de liquidez que amenaza la viabilidad de explotaciones

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha "necesitan liquidez inmediata para afrontar la delicada situación que atraviesan en la actualidad" porque el campo está "asfixiado económicamente", según Asaja, que ha remitido un escrito al vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, solicitándoles que realicen las gestiones oportunas para que se activen medidas financieras y fiscales.

En un comunicado, la organización agraria cita entre esas medidas los préstamos ICO, avales Saeca, moratoria de los préstamos o créditos blandos a largo plazo e intereses subvencionados, además de otras como las reducciones y exenciones de tasas e impuestos, como una exención directa del IBI, sin exigencias burocráticas, al igual que se han gestionado las ayudas a los fertilizantes.

Además, ha pedido un mayor respaldo financiero al Plan de Seguros Agrarios Combinados y moratorias de las cuotas de la Seguridad Social.

A su juicio, la sequía, la DANA y otras catástrofes atmosféricas, la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación, los altos costes de producción y los bajos precios de los productos, así como los brotes de viruela ovina y caprina y la llegada de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), han llevado al límite a los productores de la región, que ya venían años arrastrando mala rentabilidad, y ahora se enfrentan a serias dificultades para poder continuar con su actividad.

El presidente de la organización agraria, José María Fresneda, ha explicado que "mucha culpa de la baja rentabilidad se debe a la falta de un modelo que garantice el sistema productivo y a las políticas conservacionistas. Nos han impuesto normativas comunitarias que en Castilla-La Mancha no se podían cumplir, como los ecorrégimenes y, ahora, los productores ya no tienen margen de maniobra. El hecho de que no se flexibilice la normativa de la Política Agraria Comunitaria, la PAC, va a obligar a los agricultores a sembrar barbechos con semillas que no pueden pagar, por ejemplo".

Fresneda ha explicado que, "este año, ni las ayudas a la ganadería o a la sequía, ni los adelantos de las ayudas de la PAC van a ser suficientes para solventar la gravedad del asunto", por lo que ha pedido que se activen todos los mecanismos posibles para revertir la situación.

Además, ha subrayado, "es muy urgente que se articulen ya medidas, de lo contrario, difícilmente podrán enfrentarse a la campaña de siembra de cereales, a la compra de tratamientos fitosanitarios o a la contratación de mano de obra, entre otros".

La organización agraria ha recordado que la falta de liquidez es uno de los principales factores por los que las empresas quiebran, por lo que ha insistido en que "cualquier ayuda es poca para afrontar la ya de por sí dañada economía de los agricultores y ganaderos y garantizar el abastecimiento de alimentos a la sociedad".

En este sentido, Fresneda ha indicado que, "aprovechando que se están debatiendo los presupuestos de Castilla-La Mancha, es el momento oportuno para introducir medidas presupuestarias que reviertan la situación".