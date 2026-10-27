Asaja pide a la Junta que ponga en marcha ayudas autonómicas para compensar las subidas de los fertilizantes

Archivo - Imagen de un tractor en una plantación. - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional la puesta en marcha de ayudas autonómicas para compensar el encarecimiento de los fertilizantes, que afecta al conjunto de las explotaciones agrarias y a todos los cultivos.

La organización ha advertido en nota de prensa de las importantes subidas de precios que deben afrontar los agricultores, especialmente en el caso de los fertilizantes nitrogenados, cuyos precios se sitúan en máximos históricos.

Asaja ha subrayado que estas ayudas deben ser específicas y complementarias, destinadas a aliviar la presión económica que soportan las explotaciones agrarias como consecuencia del incremento de los costes de producción.

En este sentido, la organización ha recordado que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) no están diseñadas para compensar las subidas de los insumos, sino para contribuir a cubrir los costes adicionales y las exigencias que la normativa comunitaria impone a agricultores y ganaderos para producir alimentos seguros y cumplir con los requisitos medioambientales y de bienestar animal.

Incluso, ha advertido de que estas ayudas tampoco están siendo suficientes para contrarrestar la pérdida de renta real que sufren las explotaciones agrarias como consecuencia del aumento de los costes.

Además, considera que los 8,9 millones de euros asignados a Castilla-La Mancha con cargo a la reserva agrícola para fertilizantes constituyen un apoyo claramente insuficiente para hacer frente a las dificultades que atraviesa el sector.

Por ello, ha insistido en que la Administración autonómica debe implicarse de manera directa y complementar estos fondos con recursos propios, que podrían alcanzar hasta el 200% de la asignación europea correspondiente a Castilla-La Mancha, el máximo permitido por el Ministerio.

Asaja ha recordado que otras comunidades autónomas ya han anunciado medidas adicionales para complementar las ayudas destinadas a la compra de fertilizantes. En este sentido, considera que Castilla-La Mancha no debe quedarse atrás y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que apruebe cuanto antes una línea específica de apoyo a los agricultores, adaptada a las características y necesidades del sector regional.

"Los fertilizantes son un insumo esencial para mantener los rendimientos y la productividad de los cultivos. Sin embargo, el incremento de los costes de producción, unido a la incertidumbre de los mercados y a la evolución de los precios de la energía y otras materias primas, continúa comprometiendo la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas", han señalado desde la organización.

En este contexto, Asaja ha advertido de que no basta con reconocer las dificultades del sector: "Es necesario adoptar medidas concretas que permitan a los agricultores afrontar las campañas con garantías y evitar que el aumento de los costes reduzca todavía más sus márgenes".

"Para mantener la capacidad productiva del campo castellano-manchego, sostener la actividad en el medio rural y garantizar la soberanía alimentaria es necesario que las Administración regional se involucre y ponga en marcha, con la mayor brevedad posible, una línea de ayudas con una dotación presupuestaria suficiente, criterios claros de acceso y una tramitación sencilla, para que los fondos lleguen a los agricultores que los necesitan", han subrayado desde Asaja.