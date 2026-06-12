Asaja y UPA buscarán unión de PP, PSOE y Vox en Cortes C-LM para paralizar el 4º Ciclo de Planificación

Los responsables de Asaja y UPA en C-LM en rueda de prensa. - ASAJA

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja y UPA llevarán a las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa común para intentar recabar el apoyo de PP, PSOE y Vox y "devolver a los corrales" el 4º Ciclo de Planificación Hidrológica, e intentar "forzar a Bruselas" para que se prorrogue la Directiva Marco del Agua.

La iniciativa conjunta busca intentar consensuar con los tres grupos políticos del arco parlamentario una posición común "para pelear lo que queda de año y el año que viene", para que no se plasme el IV Ciclo de Planificación hidrológica y para intentar actuar en Bruselas, para que se prorrogue la Directiva Marco del Agua.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, y el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, que han rechazado que el agua sea motivo de enfrentamiento político, demandando a los partidos, en pleno año preelectoral, que se aparte el agua del debate habitual.

Concretamente, ambas organizaciones reclaman que se cree una comisión parlamentaria en las Cortes que aborde esta iniciativa, y que esta finalmente se apruebe en pleno del Parlamento regional. A esta posición también se sumaría Cooperativas Agro-alimentarias.

Fresneda ha señalado que ambas organizaciones han presentado sus alegaciones al cuarto ciclo de planificación pero "no es suficiente".

"A ver si con la fuerza del pueblo que radica en las Cortes y con la voluntad de los tres partidos políticos, lo conseguimos", ha confiado.

El objetivo, según el secretario general de Asaja, es "crear un movimiento social devastador" para blindar el agua por encima de los intereses de la clase política.

Morcillo ha pedido que la clase política se tome en serio esta cuestión, y es por ello que ejercerán "la labor de convencer a nuestros políticos", porque "lo que viene es tan tremendamente perjudicial para esta región que se lo deben de tomar en serio".

"Aquí, y eso lo tenemos claro, no vamos a permitir regates cortos de la política", ha advertido.