Ascienden a 249 las incidencias en C-LM, protagonizadas por el viento y la nieve

Camiones detenidos en Guadalajara a consecuencia de las nevadas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las incidencias ocurridas en toda Castilla-La Mancha durante este miércoles a causa del paso de la borrasca Kristin han aumentado hasta las 249, después de que entre las 10.00 y las 12.00 horas se hayan producido otras 167, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

En concreto, se han producido 93 en la provincia de Ciudad Real, 38 en la de Toledo, 20 en la de Cuenca y 16 en Guadalajara, mientras que la provincia de Albacete no suma incidentes. En total, a lo largo del día se ha producido 1 incidencia en Albacete, 106 en Ciudad Real, 45 en Cuenca, 49 en Guadalajara y 48 en Toledo.

Estas mismas fuentes indican que las incidencias en las provincias de Cuenca y Guadalajara son consecuencia de la nieve, mientras que en Toledo y Ciudad Real el viento es el responsable de los incidentes ocurridos.

Así, han destacado la fuerte presencia del viento en la provincia ciudadrealeña, en la que han volado gran cantidad de tejados, tejas, postes, cableado o señales, afectando a gran cantidad de localidades pero con especial presencia en la propia capital, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan o Daimiel, entre otros.

Asimismo, aunque no está cortada, la autovía A-4 está afectada en algunos puntos de la provincia por desprendimiento de ramas de árboles y carteles.

Del mismo modo, indican que no hay personas heridas hasta el momento por todas estas incidencias.

AVISOS EN CARRETERAS

Por su parte, la DGT ha informado a través de su cuenta de X que hay nivel amarillo por nevada en Cuenca, en la N-320 desde el kilómetro 134 al 270 en ambos sentidos a la altura de La Melgosa; en la N-330 desde el kilómetro 239 al 261 ambos sentidos en Landete y en la N-420 desde el kilómetro 525.19 al 541.2 ambos sentidos en Casas Nuevas.

En Guadalajara, según la información de la DGT, hay nivel amarillo en la N-320 desde el kilómetro 270 al 196 ambos sentidos en Iriepal y nivel amarillo en la A-2 desde el kilómetro 60 al 139 ambos sentidos en Taracena.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico indica que hay embolsamientos de camiones en la carretera A-4 en Ocaña y la A-5 en Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo, así como en la A-3 en Almarcha (Cuenca).

TOLEDO Y CIUDAD REAL

En Toledo, con diez incidencias, y Ciudad Real, con trece, se han registrado episodios de viento, con ramas caídas y algún desprendimiento. En Ciudad Real capital, en la carretera de Toledo se ha registrado un corte por la caída de una rama de gran tamaño.

Por su lado, la provincia de Albacete solo ha registrado un incidente, tal y como precisan fuentes del 112 de la región.