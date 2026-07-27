La Asociación de Amigos de Javier Segovia protagoniza la banda sonora de los días previos a la Pandorga de Ciudad Real - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la Asociación Cultural Amigos de Javier Segovia se encargan, un año más, de ponerle la banda sonora a los días previos de la Pandorga de Ciudad Real. Así, este martes 28 de julio, a partir de las 22,00 horas en los Jardines del Prado, van a interpretar el concierto 'Recorriendo el camino 2' con un repertorio integrado por 21 grandes composiciones musicales de distintas épocas entre las que se incluyen cuatro canciones del propio Javier Segovia.

El evento se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Ciudad Real en un acto en el que la concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha agradecido a los componentes de la Asociación Cultural todo el trabajo que están desarrollando desde hace muchos años "para que no se pierda el legado de Javier Segovia".

La edil ha invitado a la ciudadanía a que acuda a una cita que se ha convertido ya en todo un clásico de la programación de Pandorga que en este 2026 se ha ampliado a lo largo de todo el mes de julio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Seis músicos y nueve cantantes de la Asociación Cultural Amigos de Javier Segovia se encargarán de dar vida al concierto que, en esta ocasión, se ha querido confeccionar con grandes éxitos de la música de épocas muy distintas "para que jóvenes y mayores puedan disfrutarlo", como ha señalado la presidenta del colectivo.

Ana Fernández ha asegurado que los integrantes de la Asociación están "muy contentos de poder participar otro año más y esperamos que a la gente le guste". El concierto finalizará con la interpretación del himno de la Pandorga y la imposición del pañuelo de hierbas al busto de Javier Segovia que está ubicado en los Jardines del Prado.